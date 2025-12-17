Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesinde itiraf geldi! Kaç paraya anlaştığını açıkladı

Sakarya’da 2024'te eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk’un aracında silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanık suçunu itiraf etti. "Bu olayı 175 bin TL için yaptım ama parayı alamadım." diyen sanık, olaya sadece korkutmak amaçlı bulaştığını belirtirken bir başka sanık da başka azmettiricilerin olduğuna dikkat çekti.

27 Temmuz 2024 Cumartesi günü 'nın Ferizli ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşanan olayda evinden ayrılarak otomobiliyle seyir haline geçen eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda 8 el ateş edilirken, mermilerden ikisi Soğuk’a isabet etti. Kontrolden çıkan araç tarlaya girerken, 2009-2019 yılları arasında ilçenin belediye başkanı olan Ahmet Soğuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan M.F.Ö. (29), N.E. (39), O.E. ve M.G.(40) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesinde itiraf geldi! Kaç paraya anlaştığını açıkladı

İTİRAF ETTİ

Ahmet Soğuk'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma 17 Temmuz 2025 yılında tamamlandı. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan 4 sanık hakkında "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame kabul edildi.

Tutuklu 4 sanık, Sakarya Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada, söz hakkı verilen sanıklar, savunmalarını mahkeme huzurunda yapmak istediklerini ifade etti. Mahkeme ise duruşmayı ertelemişti. Davanın ikinci duruşmasında sanıklardan M.F.Ö, M.G. ve O.E. huzurda hazır bulunurken N.E. bulunduğu cezaevinden SEBİS aracılığıyla katıldı.

Söz hakkı verilen sanık M.F.Ö., Ahmet Soğuk’u tanımadığını belirterek "Sanıklardan sadece M.G.'yi felç geçirdiği zaman Düzce'de yattığı hastaneden tanıyorum. Ben de o dönem hastane de güvenlik görevlisiydim. Çok fazla para sıkıntısı yaşıyordum. Parasızlık yüzünden çocuklarımın beni sevmediğini, benden uzaklaştığını düşündüm. Hastanede yatarken para konusunda yaşadığım sıkıntıları M.G.'ye anlatmıştım. M.G. bana tetikçilik yaptığını, uyuşturucu yaptığını anlattı. Bunlarda çok para olduğunu söyledi. M.G. bana, ‘Bir yeri kurşunlarsak çok para alırız’ dedi.

Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesinde itiraf geldi! Kaç paraya anlaştığını açıkladı

"OLAYI SADECE KORKUTMA VE YARALAMA NİYETİYLE KABUL ETTİM"

Ben olayı sadece korkutma ve yaralama olacağı niyetiyle kabul ettim. M.G, biriyle konuşuyordu, ben tanımıyorum. M.G. olaydan üç gün önce bana silahı getirdi. Bana, ‘Silahı eldiven ile tut olayı başkasına yıkacağım’ dedi.

Olaydan bir gün önce de Ferizli'ye gittik bana evi gösterdi. Olayı nasıl yapacağımızı konuştuk. Ben sadece korkutmak gayesiyle ateş edeceğiz diye kabul ettim. M.G. ‘Olay yaşandıktan sonra bungalovda saklanır dikkat çekmeyiz’ dedi. Olay günü M.G. beni ablasının telefonundan aradı ve benim ödünç aldığım araçla Ferizli'ye doğru yola çıktık. Olay yerine giderken alkol aldık.

"OLAY YERİNE AMBULANS GÖNDERSİNLER DEDİM"

Olayın olacağı yere geldik ve uzun süre beklemeye başladık. Ahmet Soğuk'un geldiğini görünce ben silahla arabanın altına doğru ateş ettim. Ahmet Soğuk arabayı durdurunca arabanın camı açıktı ve oradan silahına davrandığını gördüm ve ateş ettim tekrar. Kaçarken M.G.'ye, ‘Söyle olay yerine ambulans göndersinler’ dedim.

Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesinde itiraf geldi! Kaç paraya anlaştığını açıkladı

"ESKİ BAŞKAN OLDUĞUNU İNTERNETTEN ÖĞRENDİM"

Kaçarken silahı yol kenarına atmamı M.G. söyledi. Araçla Düzce'ye döndük ve ben internete baktığımda Ahmet Soğuk'un eski belediye başkanı olduğunu öğrendim. M.G. beni aradı, ‘Başımız belada İstanbul'a gitmemiz lazım’ dedi. Bana saç, sakal tıraşı yaptırdı. Beni bir yere bıraktı, telefonumu da aldı. ‘Ben abilerle görüşüp geleceğim’ dedi. Ben bu olayı 175 bin TL için yaptım ama parayı alamadım. Ben kişiyi tanımam ve öldürmeyi asla düşünmedim, sadece korkutacaktım" dedi.

"OLAYA KARIŞMAK İSTEMEDİM, AİLEMLE TEHDİT EDİLDİM"

Tutuklu sanık M.G., "Ahmet Soğuk’u tanımıyorum. Olayla alakalı hiçbir şekilde bağlantım yok. Ben 2023 yılında felç geçirdim. Haziran 2024 yılında bir fabrikada işe başladım. Doktorun tavsiyesiyle bungalov, sıcak su yerleri gibi mekanlara gitmemi önerdi. Ben N.E. ile görüşüp onunla bungalova gittim. Bir zaman sonra N.E.’nin yanına gittiğimde bana birinin vurulacağını söyledi. M.F.Ö. gece vardiyasındayken N.E.’nin söylediklerini söyledim. Hemen kabul etti. Ben bu olaya karışmak istemedim. N.E. ailemle tehdit etti.

O.E. beni aradı ve daha sonra yanına gittim. N.E. de oradaydı ve Ferizli’ye gideceğimizi söyledi. Gittiğimizde bana olay yerini gösterdi, burayı M.F.Ö.'ye göstermemi istedi. Orada sonra devam ettik onu bıraktım ve beni bu işe karıştırmamalarını söyledim. Olay günü öncesi M.F.Ö. gelip beni evimden aldı ve Ferizli’ye doğru yola çıktık.

Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesinde itiraf geldi! Kaç paraya anlaştığını açıkladı

M.F.Ö.’ye olay yerini gösterdim ve geri dönerek Sapanca’da bir bungalova gittik. M.F.Ö. birileriyle görüştü kim olduklarını bilmiyorum ama mekan N.E. ve O.E.’ye aitti. Daha sonra eve gittim ve ablam beni uyandırarak M.F.Ö.’nün aşağıda beklediğini söyledi. Yanına gittiğimde bana mekanı tekrar göstermemi istedi ben kabul etmeyince tehdit etti. Daha sonrasında Ferizli’ye doğru yola çıktık. M.F.Ö. gittiğimizde olayı gerçekleştirdi.

"AZMETTİREN BAŞKA İSİMLER DE VAR"

Benim olayla ilgim sadece tehditlerle olay yerini göstermem ve tehditlerle araç kullanmam. Azmettiren başka isimlerin de olduğunu düşünüyorum. N.E.’nin ihale yüzünden öldürtmek istediğini biliyorum. Kollukta verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Yolda telefon konuşmaların hepsini M.F.Ö. yaptı. Tehdit edildiğimi söyledim ama polis yazmadı. Cezaevindeyken beni tehdit ettiler. Bu işi üstlen yoksa aileni öldürürüz dediler. Ben böyle bir olay yapmadım, bu kişililerle hareket etmediğim için bir pişmanlığım yok" diye konuştu.

"PARA İÇİN AKITMAM"

Tutuklu sanık N.E. ise "Ahmet Soğuk'u tanımam. M.G.'yi bir arkadaş aracılığıyla 4-5 sene önce tanıştım. Olayla ilgili hiçbir bağlantım yoktur. Olayın azmettiricisi değilim. M.F.Ö.'yü tanımam, M.G. onu tehdit ettiğimi söyledi böyle bir şey söz konusu değil.

Ben olayın olduğu günün öncesi Balıkesir'e gitmiştim, olayın olduğu gün ise dönüyordum. Ben M.G. ile görüştüğümü hiç bir zaman itiraz etmedim. Ben bungalov işletmeciliği yapıyorum o aracılık ile görüştüm. Biz uzun süredir görüşmüyorduk M.G. ile cezaevinde olan bir arkadaşın paraya sıkıştığını ve para istediğini söyledi. Ben de cezaevinde olanların arkadaşı sevdiğim için para gönderdim.

M.G. ile iki kere Ferizli’ye gittim birincisi ev bakmak istediğini söyledi, ikincisi ise cezaevinde olan arkadaşla görüşecekti ben de doğru söyleyip söylemediğini anlamak için gittim ama görüşmeden geri döndük. M.G. bana sürekli Ahmet Soğuk'u soruyordu tanıyor musun diye ben de tanımadığımı söyledim. M.G.'yi birileri maşa olarak tuttu. Suçu benim üzerime atıyorlar. Ahmet Soğuk ve Ferizli ile hiçbir bağlantım yok. Ben para için kan akıtmam sadece namus için akıtırım. Suçsuz yere 17 aydır cezaevinde yatıyorum, beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

"17 AYDIR SUÇSUZ YERE CEZAEVİNDEYİM"

Tutuklu sanık O.E., "Ahmet Soğuk’u tanımıyorum. M.G.'yi abimin anlattığı kadar tanırım M.G. ile benim sadece bir kere yüz yüze görüşmüşlüğüm var. Abim bana, ‘eğer üzerinde 5 bin TL var ise M.G.'ye ver’ dedi. Bir tek görüşmem orada vardır. Olaydan bir gün önce M.G. beni bungalov için aradı. Ben 17 aydır suçsuz yere cezaevindeyim, eşim ve çocuklarım tek kaldılar. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SADECE DUYDUM"

Mahkemede tanık olarak dinlenen C.D., "N.E.' yi cezaevinden tanırım bunun dışında başka bir tanıdıklarım yok. Ben N.E.'nin öldürdüğünü sadece duydum ve azmettirici olarak biliyordum ama öyle değilmiş. Dava ile bildiğim tek şey budur" dedi. cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

