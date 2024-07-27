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Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 14:43 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 14:53
Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, arabasıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Soğuk'un saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da meydana gelen korkunç olayda Ferizli Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'de bulunan evinden çıkıp aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk silahlı saldırıda hayatını kaybetti - 1. Resim

ARACIYLA TARLAYA UÇTU

Kurşunun isabet ettiği Soğuk'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk silahlı saldırıda hayatını kaybetti - 2. Resim

OLAYI DUYAN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'ta bölgeye geldi. Olayı duyan Soğuk'un yakınları ise fenalık geçirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri kaçan kişi veya kişileri arıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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