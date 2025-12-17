Kanlar içinde bırakıp kaçtı! 2 çocuk annesi genç kadını katletti

Ankara Altındağ'da yaşayan çift arasında çıkan tartışmada 19 yaşındaki Sevgi Özdemir hayatını kaybetti.

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BIRAKIP KAÇTI!

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Y.Ö. ile bir süredir şiddetli geçimsizliği yasadığı 2 çocuklarının olduğu 3 yıllık 19 yaşındaki eşi Sevgi Özdemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs eşini bıçaklayarak evden kaçtı.

2 ÇOCUK ANNESİ EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Özdemir'in evde hayatını kaybettiği belirlenirken, Y.Ö. gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.