13°
A Spor canlı yayın Trabzonspor Alanyaspor maçını ekranlara getiriyor. Trabzonspor - Alanyaspor maç kadrosu açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor, bu akşam Papara Park'ta Alanyaspor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, bordo-mavililerin grup aşamasındaki ilk sınavı olacak. Trabzonspor Alanyaspor canlı yayın bilgileri açıklandı. A Spor canlı yayın ile mücadele şifresiz frekans bilgileriyle izlenebilecek. İşte Trabzonspor Alanyaspor canlı yayın bilgileri…

A Spor CANLI Trabzonspor Alanyaspor maçı nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak
’nda grup aşaması bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. A Grubu’nda ile ’un karşı karşıya geleceği mücadele ’ta oynanacak.

A Spor CANLI Trabzonspor Alanyaspor maçı nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

TRABZONSPOR - ALANYASPOR NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçı, futbolseverler tarafından bilgileriyle yakından takip ediliyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak ve aynı anda televizyon ve internet üzerinden yayınlanacak.

A Spor CANLI Trabzonspor Alanyaspor maçı nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Trabzonspor Alanyaspor maçı, uydu yayını ve dijital platformlar aracılığıyla izlenebilecek. Yayın sırasında herhangi bir şifreli platform gerekmeksizin, belirtilen kanal ve frekans bilgileri üzerinden maç yayınına ulaşılabilecek. Yayın detayları, platformlara göre değişiklik gösterirken, tüm bilgiler resmi yayıncı üzerinden paylaşıldı.

A Spor CANLI Trabzonspor Alanyaspor maçı nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇ KADROSU

Trabzonspor - Alanyaspor maç kadrosu açıklandı:

Trabzonspor 11: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Augusto, Olaigbe, Sikan.

Alanyaspor 11: Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, İbrahim, Makouta, Baran, Efecan, Güven, Ogundu.

A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile Alanyaspor’u karşı karşıya getirecek mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon başında izlemek isteyenler, A Spor’un uydu frekansı üzerinden canlı yayına erişim sağlayabilecek. Aynı zamanda kanalın resmi internet adresi üzerinden de canlı yayın olacak.

A Spor CANLI Trabzonspor Alanyaspor maçı nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Uydu üzerinden izlemek isteyenler için A Spor’un güncel frekans bilgileri açıklandı. Frekans bilgileri FREKANS 12053 Mhz, SYMBOL RATE 27500, POLARİZASYON H (Yatay) ve FEC 5/6 olarak duyuruldu. Güncel frekans bilgileri ile birlikte uydu alıcıları üzerinden Trabzonspor Alanyaspor canlı yayınına ulaşmak mümkün olacak.

A Spor CANLI Trabzonspor Alanyaspor maçı nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

TRABZONSPOR ALANYASPOR HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Alanyaspor maçı, Ziraat Türkiye Kupası yayın hakları kapsamında A Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşma, hem uydu yayını hem de çeşitli dijital ve kablolu platformlar aracılığıyla izlenebilecek. Yayın saati ise 20.30 olarak açıklandı.

A Spor CANLI Trabzonspor Alanyaspor maçı nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

A Spor, farklı platformlardaki kanal numaralarıyla da izleyicilere ulaşacak. Buna göre Digiturk 88. kanal, Tivibu 81. kanal, D-Smart 80. kanal, Kablo TV 142 ve 143. kanallar üzerinden maç yayını takip edilebilecek. Böylece farklı yayın altyapılarına sahip izleyiciler için geniş bir erişim imkanı sunulacak.

A Spor CANLI Trabzonspor Alanyaspor maçı nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

A SPOR TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI İZLE

Papara Park’ta oynanacak Trabzonspor Alanyaspor karşılaşması, A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, televizyon yayınının yanı sıra A Spor’un resmi internet adresi üzerinden de canlı yayını takip edebilecek.

A Spor CANLI Trabzonspor Alanyaspor maçı nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Maç yayını boyunca A Spor’un belirlediği yayın akışı geçerli olacak. Uydu, dijital platform ve internet yayını arasında herhangi bir fark olmaksızın karşılaşma eş zamanlı olarak ekranlara gelecek. Böylece izleyiciler, tercih ettikleri yöntemle mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

A Spor CANLI Trabzonspor Alanyaspor maçı nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

A SPOR CANLI TRABZONSPOR MAÇI İZLE

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki ilk maçında Alanyaspor ile oynayacağı mücadele, A Spor’un canlı yayın programında yer alıyor. Yayın, maçın başlama saati olan 20.30 itibarıyla ekranlarda olacak. Karşılaşma, kupa yayınları kapsamında ücretsiz olarak izlenebilecek.

A Spor 17 Aralık yayın akışı şu şekildedir:

17.00 Spor Bülteni - canlı

18.00 Ç.RİZESPOR - GAZİANTEP FK - canlı

20.00 Türkiye’nin Kupası - canlı

20.30 TRABZONSPOR- ALANYASPOR - canlı

22.30 Türkiye’nin Kupası - canlı

A Spor canlı yayınına erişim için uydu ayarlarının doğru şekilde yapılması yeterli olacak. Ayrıca Digiturk, Tivibu, D-Smart ve Kablo TV üzerinden de kanal numaraları aracılığıyla canlı yayın izlenebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise A Spor’un resmi internet adresini kullanabilecek.

