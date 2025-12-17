Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
13°
Trabzonspor Alanyaspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Trabzonspor Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11

Trabzonspor - Alanyaspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın A Grubu 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak. TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Taraftarlar tarafından Trabzonspor - Alanyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri merak ediliyor.

A Grubu 1. hafta maçlarıyla son sürat devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün evinde 'u ağırlayacak. Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından taraftarlar Trabzonspor - Alanyaspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda araştırmaya başladı.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Alanyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TFF tarafından yapılan duyuruya göre ise karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Suat Güz yapacak. Dördüncü hakem olarak Melih Aldemir'in görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda ise Ferhan Kestanoğlu oturacak. TFF, AVAR'da ise Anıl Usta'nın yer alacağını duyurdu.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Kupası'nın A Grubu'nun 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Alanyaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde Mustafa Eskihellaç, Rayyan Baniya, Folcarelli, Nwakaeme ve Visca'nın sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcunun da karşılaşmada yer alması beklenmiyor. Ayrıca milli takımda olan Onuachu ve Oulai'de Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Alanyaspor tarafında ise Buluthan Bulut ve Viana sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Maestro, Meschack ve Mounie ise milli takımda olduğu için maçta yer almayacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MUHTEMEL 11

Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Trabzonspor: Onuralp, Wagner Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Oliagbe

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Fatih, Ruan, Hagi, Güven, Ui-jo

