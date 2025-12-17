Karadeniz savaşa mı açılıyor? Dr. Canan Tercan’dan TGRT Haber’e özel açıklamalar

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Karadeniz’de son 1 ayda yaşanan olaylar Türk ordusunu alarma geçirdi. Kontrolden çıkan bir insansız hava aracı (İHA), Türk hava sahasına yaklaşmasının ardından F-16 savaş uçakları tarafından Çankırı–Elmadağ hattında düşürüldü.

TGRT Haber’de konuya ilişkin konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, ‘’Karadeniz’de asıl arzulanan savaşın yayılması ve İngiltere’nin donanmayla savaşa dahil olmak istemesi. İngiltere son 1 senede burada devriye geziyor. Bulgaristan ve Romanya'yı kullanmak istiyorlar’’ dedi.