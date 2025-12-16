Korkunç kaza anı kamerada! Motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı

Edirne'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti. Şükrüpaia Mahallesi'nde meydana gelen korkuç kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hasan Ege Coşkun'un kullandığı 39 ADC 258 plakalı motosiklet ile S.T.'nin kullandığı 22 NP 139 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Coşkun çarpışmanın etkisiyle havada defalarca takla attı, otomobil ise elektrik direğine çarparak durabildi.İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.