İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir tarih verdi

Kış takvimi ilerliyor, ancak büyük şehirlerde beklenen kar manzarası henüz ortaya çıkmadı. İstanbul'da kar beklentisi yüksek kesimlerle sınırlı kalırken, gözler yılbaşına çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, 'beyaz yılbaşı' ihtimalini değerlendirirken, İstanbul için asıl kar tarihini açıkladı. İşte detaylar...
Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen Türkiye genelinde kış şartları, özellikle şehir merkezlerinde kendini tam olarak göstermedi. Meteorolojik verilere göre, bu yıl Aralık ayı sıcaklıkları 1991-2020 uzun yıllar ortalamasının 1 ila 3 derece üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, önceki yıllarda görülen sert soğuk gecelerin artık yaşanmadığına dikkat çekerek, "Artık tam anlamıyla bir kış havası yaşayamıyoruz" yorumunda bulundu. Kış mevsiminin tamamen ortadan kalkmadığını, ancak belirgin şekilde geciktiğini vurgulayan Özdemir, kalıcı soğuklar ve uzun süreli kar ihtimalinin artık aralık ayından uzaklaştığını belirtti.
Dr. Özdemir, "Kış mevsimi artık daha geç başlıyor ve süresi kısalıyor. Özellikle büyük şehirlerde, şehirleşme ve ısı adası etkisiyle bu durum daha net hissediliyor."
Yılbaşı yaklaşırken sosyal medyada artan "İstanbul'a kar geliyor" paylaşımlarına uzmanlar temkinli yaklaşıyor. Uzun vadeli senaryoların aksine, mevcut tahmin modelleri İstanbul için yılbaşında yoğun bir kar yağışını desteklemiyor.
Dr. Özdemir, yılbaşı döneminde İstanbul için kar yağışına işaret eden güçlü bir sinyal bulunmadığını belirterek, bu beklentiyi "çok çok zayıf" olarak nitelendirdi.
Dr. Özdemir'e göre bu hafta sıcaklıklarda bir miktar düşüş eğilimi başlasa da, bu düşüş yılın bu dönemi için olağan sınırlarda kalıyor.
Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmezken, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri açık havanın etkili olması öngörülüyor. Pazar günü ise yer yer yağış görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli sis ihtimali öne çıkıyor. Özdemir, "Sıcaklıkların 2 dereceye inmesi hemen ardından kar yağışı geleceği şeklinde yorumlanmamalı" uyarısında bulundu.
Dr. Güven Özdemir, bu kış beklenen asıl soğuk hava sistemlerinin tarihini verdi:
"Bu kış kuzey kaynaklı iki soğuk hava sistemi bekliyoruz. 5-20 Ocak tarihleri arasında ilk kar sistemini bekliyorum. İkinci sistem ise şubat ayında etkili olacak."
Özdemir, İstanbul'daki ısı adası etkisine rağmen Ocak ve Şubat aylarında kentte iki kar sistemi görülebileceğini sözlerine ekledi.