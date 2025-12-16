İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir tarih verdi

BU HAFTANIN HAVA DURUMU

Dr. Özdemir'e göre bu hafta sıcaklıklarda bir miktar düşüş eğilimi başlasa da, bu düşüş yılın bu dönemi için olağan sınırlarda kalıyor.

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali var. İstanbul'da sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında seyredecek.

Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmezken, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri açık havanın etkili olması öngörülüyor. Pazar günü ise yer yer yağış görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli sis ihtimali öne çıkıyor. Özdemir, "Sıcaklıkların 2 dereceye inmesi hemen ardından kar yağışı geleceği şeklinde yorumlanmamalı" uyarısında bulundu.