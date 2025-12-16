Menü Kapat
İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir tarih verdi

Aralık 16, 2025 09:55
İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir tarih verdi

Kış takvimi ilerliyor, ancak büyük şehirlerde beklenen kar manzarası henüz ortaya çıkmadı. İstanbul'da kar beklentisi yüksek kesimlerle sınırlı kalırken, gözler yılbaşına çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, 'beyaz yılbaşı' ihtimalini değerlendirirken, İstanbul için asıl kar tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye

Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen Türkiye genelinde kış şartları, özellikle şehir merkezlerinde kendini tam olarak göstermedi. Meteorolojik verilere göre, bu yıl Aralık ayı sıcaklıkları 1991-2020 uzun yıllar ortalamasının 1 ila 3 derece üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, önceki yıllarda görülen sert soğuk gecelerin artık yaşanmadığına dikkat çekerek, "Artık tam anlamıyla bir kış havası yaşayamıyoruz" yorumunda bulundu. Kış mevsiminin tamamen ortadan kalkmadığını, ancak belirgin şekilde geciktiğini vurgulayan Özdemir, kalıcı soğuklar ve uzun süreli kar ihtimalinin artık aralık ayından uzaklaştığını belirtti. 

Dr. Özdemir, "Kış mevsimi artık daha geç başlıyor ve süresi kısalıyor. Özellikle büyük şehirlerde, şehirleşme ve ısı adası etkisiyle bu durum daha net hissediliyor."

İSTANBUL'DA 'BEYAZ YILBAŞI' İHTİMALİ ÇOK ZAYIF

İSTANBUL'DA 'BEYAZ YILBAŞI' İHTİMALİ ÇOK ZAYIF

Yılbaşı yaklaşırken sosyal medyada artan "İstanbul'a kar geliyor" paylaşımlarına uzmanlar temkinli yaklaşıyor. Uzun vadeli senaryoların aksine, mevcut tahmin modelleri İstanbul için yılbaşında yoğun bir kar yağışını desteklemiyor.

Dr. Özdemir, yılbaşı döneminde İstanbul için kar yağışına işaret eden güçlü bir sinyal bulunmadığını belirterek, bu beklentiyi "çok çok zayıf" olarak nitelendirdi.

  • Yılbaşı Tahmini: Hava parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu olabilir. Sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi beklenmiyor.
  • Kar Görülecek Yerler: Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı etkili olabilir.

BU HAFTANIN HAVA DURUMU

BU HAFTANIN HAVA DURUMU

Dr. Özdemir'e göre bu hafta sıcaklıklarda bir miktar düşüş eğilimi başlasa da, bu düşüş yılın bu dönemi için olağan sınırlarda kalıyor.

  • Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali var. İstanbul'da sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında seyredecek. 

Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmezken, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri açık havanın etkili olması öngörülüyor. Pazar günü ise yer yer yağış görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli sis ihtimali öne çıkıyor. Özdemir, "Sıcaklıkların 2 dereceye inmesi hemen ardından kar yağışı geleceği şeklinde yorumlanmamalı" uyarısında bulundu.

İSTANBUL İÇİN ASIL KAR TARİHİ: OCAK VE ŞUBAT

İSTANBUL İÇİN KAR TARİHİ

Dr. Güven Özdemir, bu kış beklenen asıl soğuk hava sistemlerinin tarihini verdi:

"Bu kış kuzey kaynaklı iki soğuk hava sistemi bekliyoruz. 5-20 Ocak tarihleri arasında ilk kar sistemini bekliyorum. İkinci sistem ise şubat ayında etkili olacak."

Özdemir, İstanbul'daki ısı adası etkisine rağmen Ocak ve Şubat aylarında kentte iki kar sistemi görülebileceğini sözlerine ekledi.

