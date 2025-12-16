Menü Kapat
10°
Dünyanın en zengin 10 iş insanının serveti katlandı! Listede fark açıldı

Aralık 16, 2025 11:35

Aralık 16, 2025 11:35
1
Servetleri dudak uçuklatıyor! İşte en çok kazancını arttıran 10 iş insanı

Dünyanın en zengin kişilerin servet değeri yeniden araştırıldı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlenen listede 10 iş insanının toplam servet değeri ve servetini artırma oranı araştırıldı.

2
Dünyanın en zengin 10 iş insanının serveti katlandı! Listede fark açıldı

Dünya genelinde milyonerlerin servet değeri ve servetlerinin 1 senede artış oranı araştırıldı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlediği bilgilere göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara çıkarken, yılın başından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti 558,9 milyar dolar arttı.

3
Dünyanın en zengin 10 iş insanının serveti katlandı! Listede fark açıldı

Elon Musk, "dünyanın en zengin kişisi" ünvanını korudu. Google'ın kurucularından Sergey Brin ve Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page de listeye damga vurdu. Listede ABD’li teknoloji şirketlerinin arasına Fransa’dan bir şirket girdi.

4
Dünyanın en zengin 10 iş insanının serveti katlandı! Listede fark açıldı

Dünyanın en değerli şirketinin CEO'su listede 9'uncu sırada yer aldı. Milyarderlerin toplam serveti, yılbaşından bu yana artışı, ülke ve sektöre göre sıralaması yapıldı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 16 Aralık itibarıyla sıralamalar şöyle:

5
Elon Musk - Toplam servet: 638 - Yılbaşından bu yana artış: 205 - ABD Teknoloji

Elon Musk - Toplam servet: 638 - Yılbaşından bu yana artış: 205 - ABD Teknoloji

6
Larry Page - Toplam servet: 265 - Yılbaşından bu yana artış: 96,8 - ABD Teknoloji

Larry Page - Toplam servet: 265 - Yılbaşından bu yana artış: 96,8 - ABD Teknoloji

7
Sergey Brin - Toplam servet: 247 - Yılbaşından bu yana artış: 88,2 - ABD Teknoloji

Sergey Brin - Toplam servet: 247 - Yılbaşından bu yana artış: 88,2 - ABD Teknoloji

8
Jeff Bezos - Toplam servet: 246 - Yılbaşından bu yana artış: 7 - ABD Teknoloji

Jeff Bezos - Toplam servet: 246 - Yılbaşından bu yana artış: 7 - ABD Teknoloji

9
Larry Ellison - Toplam servet: 238 - Yılbaşından bu yana artış: 46,1 - ABD Teknoloji

Larry Ellison - Toplam servet: 238 - Yılbaşından bu yana artış: 46,1 - ABD Teknoloji

10
Mark Zuckerberg - Toplam servet: 229 - Yılbaşından bu yana artış: 21,5 - ABD Teknoloji

Mark Zuckerberg - Toplam servet: 229 - Yılbaşından bu yana artış: 21,5 - ABD Teknoloji

11
Bernard Arnault - Toplam servet: 202 - Yılbaşından bu yana artış: 26,1 - Fransa Moda

Bernard Arnault - Toplam servet: 202 - Yılbaşından bu yana artış: 26,1 - Fransa Moda

12
Steve Ballmer - Toplam servet: 166- Yılbaşından bu yana artış: 19 - ABD Teknoloji

Steve Ballmer - Toplam servet: 166- Yılbaşından bu yana artış: 19 - ABD Teknoloji

13
Jensen Huang - Toplam servet: 153 - Yılbaşından bu yana artış: 39 - ABD Teknoloji

Jensen Huang - Toplam servet: 153 - Yılbaşından bu yana artış: 39 - ABD Teknoloji

14
Warren Buffett - Toplam servet: 152 - Yılbaşından bu yana artış: 10,2 ABD Finans

Warren Buffett - Toplam servet: 152 - Yılbaşından bu yana artış: 10,2 ABD Finans

