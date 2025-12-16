Dünyanın en zengin 10 iş insanının serveti katlandı! Listede fark açıldı

Dünya genelinde milyonerlerin servet değeri ve servetlerinin 1 senede artış oranı araştırıldı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlediği bilgilere göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara çıkarken, yılın başından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti 558,9 milyar dolar arttı.