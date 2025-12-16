Dünyanın en zengin 10 iş insanının serveti katlandı! Listede fark açıldı

Kategoriler
Dünyanın en zengin kişilerin servet değeri yeniden araştırıldı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlenen listede 10 iş insanının toplam servet değeri ve servetini artırma oranı araştırıldı.
Dünya genelinde milyonerlerin servet değeri ve servetlerinin 1 senede artış oranı araştırıldı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlediği bilgilere göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara çıkarken, yılın başından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti 558,9 milyar dolar arttı.
Elon Musk, "dünyanın en zengin kişisi" ünvanını korudu. Google'ın kurucularından Sergey Brin ve Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page de listeye damga vurdu. Listede ABD’li teknoloji şirketlerinin arasına Fransa’dan bir şirket girdi.
Dünyanın en değerli şirketinin CEO'su listede 9'uncu sırada yer aldı. Milyarderlerin toplam serveti, yılbaşından bu yana artışı, ülke ve sektöre göre sıralaması yapıldı. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 16 Aralık itibarıyla sıralamalar şöyle:
Elon Musk - Toplam servet: 638 - Yılbaşından bu yana artış: 205 - ABD Teknoloji
Larry Page - Toplam servet: 265 - Yılbaşından bu yana artış: 96,8 - ABD Teknoloji
Sergey Brin - Toplam servet: 247 - Yılbaşından bu yana artış: 88,2 - ABD Teknoloji
Jeff Bezos - Toplam servet: 246 - Yılbaşından bu yana artış: 7 - ABD Teknoloji
Larry Ellison - Toplam servet: 238 - Yılbaşından bu yana artış: 46,1 - ABD Teknoloji
Mark Zuckerberg - Toplam servet: 229 - Yılbaşından bu yana artış: 21,5 - ABD Teknoloji
Bernard Arnault - Toplam servet: 202 - Yılbaşından bu yana artış: 26,1 - Fransa Moda
Steve Ballmer - Toplam servet: 166- Yılbaşından bu yana artış: 19 - ABD Teknoloji
Jensen Huang - Toplam servet: 153 - Yılbaşından bu yana artış: 39 - ABD Teknoloji
Warren Buffett - Toplam servet: 152 - Yılbaşından bu yana artış: 10,2 ABD Finans