Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

ABD tarım dışı istihdam verileri bugün belli oluyor: ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta açıklanacak?

ABD Kasım ayı istihdam verisi için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yönünü belirleyecek olan kritik veri öncesinde yatırımcılar temkinli bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) gelecekteki para politikası adımlarını şekillendirecek en önemli göstergelerden biri olan tarım dışı istihdam verisi bugün açıklanacak. Vatandaşlar tarafından ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta açıklanacağı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD tarım dışı istihdam verileri bugün belli oluyor: ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 14:03

Küresel piyasalarda, ve şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerinin devam etmesi satış baskısına neden olurken, 2025 Kasım ayı ABD tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (FED) gelecekteki para politikasına yönelik ipucu vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi öncesi yatırımcılar temkinli davranıyor. Vatandaşlar tarafından ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

ABD tarım dışı istihdam verileri bugün belli oluyor: ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta açıklanacak?

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD tarım dışı istihdam verisi bugün saat 16.30'da açıklanacak. Reuters tahminlerine göre ekonomistler ABD istihdamının 35 bin artmasını bekliyor. Federal hükümet kapanmasına bağlı veri kesintisi nedeniyle açıklanmayan Ekim ayı tarım dışı istihdam verilerinin de 2025 Kasım raporuna dahil edileceği belirtildi.

Federal hükümetin 43 günlük kapanması nedeniyle 2025 Ekim ayı için hiç toplanmayan yeni bir işsizlik oranının da açıklanacağı belirtildi.

ABD tarım dışı istihdam verileri bugün belli oluyor: ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta açıklanacak?

EYLÜL AYINDA TARIM DIŞI İSTİHDAM 119 BİN ARTMIŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 Eylül ayı istihdam raporunda yer alan bilgilere göre tarım harici sektörlerde istihdam 119 bin kişi artmıştı. Piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdamın bu dönemde 53 bin kişi artması öngörülmüştü. İstihdam, 2025 Eylül ayında sağlık hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerler ile sosyal yardım alanlarında artış göstermişti. Ulaşım ve depolama sektörü ile federal hükümette iş kayıpları yaşanmıştı. İşsizlik oranı ise eylülde 0,1 puan artışla yüzde 4,4'e çıkmıştı.

ABD tarım dışı istihdam verileri bugün belli oluyor: ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE OLDU 2025 ARALIK?

FED tarafından 2025 yılının son faiz kararı 10 Aralık tarihinde duyuruldu. FED politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. FED iskonto faizini ise 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. Yapılan açıklamada bu kararın son toplantıda 3'e karşı 9 oyla alındığı belirtilmişti.

ETİKETLER
#Teknoloji
#yapay zeka
#abd ekonomisi
#fed faiz kararı
#Abd Istihdam Verisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.