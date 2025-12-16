ABD tarım dışı istihdam verileri bugün belli oluyor: ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerinin devam etmesi satış baskısına neden olurken, 2025 Kasım ayı ABD tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (FED) gelecekteki para politikasına yönelik ipucu vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi öncesi yatırımcılar temkinli davranıyor. Vatandaşlar tarafından ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD tarım dışı istihdam verisi bugün saat 16.30'da açıklanacak. Reuters tahminlerine göre ekonomistler ABD istihdamının 35 bin artmasını bekliyor. Federal hükümet kapanmasına bağlı veri kesintisi nedeniyle açıklanmayan Ekim ayı tarım dışı istihdam verilerinin de 2025 Kasım raporuna dahil edileceği belirtildi.

Federal hükümetin 43 günlük kapanması nedeniyle 2025 Ekim ayı için hiç toplanmayan yeni bir işsizlik oranının da açıklanacağı belirtildi.

EYLÜL AYINDA TARIM DIŞI İSTİHDAM 119 BİN ARTMIŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 Eylül ayı istihdam raporunda yer alan bilgilere göre tarım harici sektörlerde istihdam 119 bin kişi artmıştı. Piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdamın bu dönemde 53 bin kişi artması öngörülmüştü. İstihdam, 2025 Eylül ayında sağlık hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerler ile sosyal yardım alanlarında artış göstermişti. Ulaşım ve depolama sektörü ile federal hükümette iş kayıpları yaşanmıştı. İşsizlik oranı ise eylülde 0,1 puan artışla yüzde 4,4'e çıkmıştı.

FED FAİZ KARARI NE OLDU 2025 ARALIK?

FED tarafından 2025 yılının son faiz kararı 10 Aralık tarihinde duyuruldu. FED politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. FED iskonto faizini ise 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. Yapılan açıklamada bu kararın son toplantıda 3'e karşı 9 oyla alındığı belirtilmişti.