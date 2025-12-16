Menü Kapat
Yaşam
 Fuat İğci

Mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı, ne zaman yasalaşacak?

TBMM Genel Kurulu’nda bakanlıkların bütçe çalışmaları devam ederken kanun teklifleri değerlendirilmeye başlanacak. Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak da bilinen kanun teklifinde birçok yeni düzenlemeye gidilecek. Taksirle adam yaralama, kurusıkı silahlar, örgüt faaliyetleri, terör ve örgütlü suçlara yönelik ceza artırımları olacak. Mahkum ve mahkum yakınları 11. Yargı Paketi’nde yer alan 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardaki düzenlemeye odaklandı. Peki Mahkumlara af çıkacak mı? İşte, 11. Yargı Paketi’nin çıkışı için öngörülen tarih…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
13:47
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
13:47

2026 yılı devam ederken TBMM Genel Kurulu’nu yoğun bir gündem bekliyor. Meclis’te çalışmalar ara vermeden sürerken kanun teklifleri ele alınacak. Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde sona gelindi. İlk 15 madde kabul edeilirken gözler çalışmanın yasalaşacağı tarihe çevrilmişti. 11. Yargı Paketi olarak da bilinen düzenleme TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak. Peki 11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de ne zaman yayımlanacak? İşte, yeni yargı paketinin detayları…

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK?

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak da bilinen 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı yeni yargı paketinin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor. TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri, 21 Aralık’ta tamamlanacak. Genel Kurulun 23-24 ve 25 Aralık’taki oturumlarında 11. Yargı Paketi görüşmelerini tamamlaması ve yılbaşından önce yasalaşacağı ön görülüyor.

Mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı, ne zaman yasalaşacak?

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliği 3 yıl daha erken ayrılmasına ilişkin kanun teklifini içeriyor. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda şartları sağlayan mahkumların cezaevinden çıkması bekleniyor.

Terör ve örgütlü suçlar, alt soy, üst soy, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı bu kapsamın dışında bırakılacak.

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

Mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı, ne zaman yasalaşacak?

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

- Kurusıkı silahlar, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamına alınacak ve suçun bunlarla işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- "Güveni kötüye kullanma" suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

- Taksirle yaralamada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise bir yıldan 2 yıla çıkarılacak.

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasının yanı sıra artık ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi de cezaya tabi olacak, bu suçlara ilişkin cezalar da artırılacak.

- Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri, ilk derece mahkemelerinin kararlarında hukuka aykırılıkların bulunması halinde de bozma kararı verebilecek.

- Esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinde Ticaret Bakanlığının olumsuz görüş verdiği tarifeler, 15 gün içerisinde uzlaşma komisyonunca değerlendirilerek nihai karar verilecek.

- Yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi amacıyla sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

- Verilen kararların gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcının sorumluları, 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

- 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

- Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen mobil haberleşme hattının bağlantısı, yürütülen soruşturma kapsamında hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeci tarafından kesilecek.

