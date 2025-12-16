Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Murat Makas

Memurun dikkati gerçeği ortaya çıkardı! Yaklaşık 20 milyonluk dolandırıcılık engellendi

Denizli'de bir şahıs sahte kimlikle arsa satışı yapmaya çalışırken memurların dikkati sayesinde ifşa oldu. Memurun dikkati 20 milyonluk dolandırıcılığı engelledi. Personele ise teşekkür belgesi verildi.

Memurun dikkati gerçeği ortaya çıkardı! Yaklaşık 20 milyonluk dolandırıcılık engellendi
’de sahte kimlikle yapılmaya çalışılan dolandırıcılığı pes dedirtti. Bir şahıs Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 20 milyon liralık arsayı uygun fiyata satacağını emlakçılara söyledi.

Memurun dikkati gerçeği ortaya çıkardı! Yaklaşık 20 milyonluk dolandırıcılık engellendi

MEMURLAR KİMLİĞİ FARK ETTİ

Emlakçıların aracılığıyla arsayı satacak şahıs ile bir inşaat firması anlaşma sağlayarak Merkezefendi Tapu Müdürlüğüne başvurdu. İşlemler sırasında ilçe tapu müdürlüğü personelleri şahsın ibraz ettiği kimlik fotoğrafı ile sisteme kayıtlı fotoğraf arasında uyuşmazlık belirledi.

ARSA BAŞKASINA AİT ÇIKTI

Durumu Tapu Müdürüne ileten personelin uyarısı üzerine işlem durduruldu. Yapılan detaylı incelemelerde şahsın sahte kimlik düzenleyerek, başkasına ait arsayı satmaya çalıştığı belirlendi. Dolandırıcının gerçek arsa sahibi ile bir bağlantısının bulunmadığı, arsa sahibinin yurtdışında ikamet ettiği ve durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması üzerine dolandırıcı Tapu Müdürlüğünde gözaltına alındı.

Memurun dikkati gerçeği ortaya çıkardı! Yaklaşık 20 milyonluk dolandırıcılık engellendi

PERSONELE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

20 milyon liralık memurların dikkati sayesinde engellendi. Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölge Müdürlüğümüze bağlı Merkezefendi Tapu Müdürlüğünde yapılan sahtecilik girişimi müdürlük çalışanlarının dikkat ve özverili çalışmalarından dolayı herhangi bir hak kaybına ve hazine sorumluluğuna sebebiyet verilmeden önlenmiştir. Genel Müdürümüz Hakan Gedikli sahtecilik girişiminin tespitinde rol oynayan personele teşekkürlerini iletmiştir. Bölge Müdürümüz İlhan Özlü tarafından ilgili personele Teşekkür belgeleri verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

#dolandırıcılık
#denizli
#memurlar
#arsa satışı
#Sahte Kimlik
#Tapu Müdürlüğü
#Gündem
