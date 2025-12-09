Menü Kapat
Otomobil
Araç piyasasında pes dedirten dolandırıcılık yöntemi! Kendisine ait araç satışa çıkarıldı, görünce şoke oldu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sanayide çalışan fren ustası, kendisine ait aracı sosyal medyada başkası tarafından satışa çıkarıldığını gördü. Adeta şoka uğrayan fren ustası, "Normalde arabanın değeri 2,5 milyon civarında. Ama burada 1 milyon 950 bin lira diye yazmışlar. Anladığım kadarıyla bu kapora hırsızlığı" dedi.

Araç piyasasında pes dedirten dolandırıcılık yöntemi! Kendisine ait araç satışa çıkarıldı, görünce şoke oldu
Sıfır otomobillerde kullanmadan çıkan teknik arıza, iki modelin birleştirilip yeni araç oluşturulmasının yanı sıra piyasasına damga vuracak bir olay daha yaşandı.

Araç piyasasında pes dedirten dolandırıcılık yöntemi! Kendisine ait araç satışa çıkarıldı, görünce şoke oldu

KENDİ ARACINI İLANDA GÖRDÜ

Sultangazi ilçesinde oto saniyede çalışan fren ustası Naci Özcanlı, son günlerde yaşanan kaparo dolandırıcılığıyla başı dertte. Kendisinin haberi olmadan aracının satışa çıkarıldığını arkadaşlarının bilgilendirmesiyle öğrenen Naci Özcanlı adeta şoka uğradı. Sosyal medyada yer alan bir sayfada başka araçların da ilanda olduğunu gören Özcanlı, kendi aracının da fotoğraflarını kopyalayarak sahtekarlık yapıldığını gördü.

Araç piyasasında pes dedirten dolandırıcılık yöntemi! Kendisine ait araç satışa çıkarıldı, görünce şoke oldu

''BU KAPORA HIRSIZLIĞI''

Aracının değerinin altında kendisinin bilgisi olmadan ilana koyulduğunu aktaran Naci Özcanlı, "Bu ilanı arkadaşlarım fark etti. Sosyal medyada senin arabayı satışa koymuşlar. Normalde arabanın değeri 2,5 milyon civarında. Ama burada 1 milyon 950 bin lira diye yazmışlar. Anladığım kadarıyla bu kapora hırsızlığı. Bu işin çözümüne kim ulaşacak ben de merak ediyorum. 2 ay önce yine aynı bu sorunla karşılaştım. Öncesinde böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yazı yazdıktan sonra anladılar ve ilanı kaldırdılar ama 2 ay sonra tekrar yazmışlar" dedi.

