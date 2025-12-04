Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! Yeni araba almak isteyenlerle kötü haber: En ucuz sıfır araçta 1 milyon TL sınırı aşıldı

Aralık 04, 2025 11:37
1
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

En ucuz sıfır otomobil fiyatları güncellendi. Yeni yıla yeni bir araba ile girmek isteyenler için ise kötü bir haber geldi. Çünkü her ne kadar otomotiv piyasasında yılsonu kampanyaları olsa da gelen son zamlarla 1 milyon TL’nin altında sıfır araç kalmadı. İşte Aralık 2025 itibariyle farklı markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları…

2
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Otomobil dünyası ile az çok yakınlığı olanlar bilir. Yılsonu demek araç fiyatlarında düşüşü gösterir. Bayiler ellerindeki araçları çıkarmak için acele ederken araba almayı planlayan pek çok kişi ise bu günleri heyecanla bekler. 2026 yılına kısa süre kala da otomobil markaları yıl sonu kampanyalarını art arda duyurdu. Nakit alımlarda reel indirimlerin yanı sıra sıfır faiz ve uzun vade imkanları piyasanın ısınmasına yol açtı. Diğer yandan sınırlı da olsa yapılan zamlar en ucuz sıfır araçta 1 milyon TL sınırının aşılmasına neden oldu. Yani artık sıfır otomobil almak isteyen bir kişinin cebinde en az 1 milyon 100 bin TL olması gerekiyor…

İşte Aralık ayı itibariyle en ucuz sıfır otomobiller listesi…

3
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI 

BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira

4
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 299 bin 900 lira

5
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin lira

6
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira

7
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Lexus LBX 2 milyon 800 bin lira

8
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

MG Yeni HS 2 milyon 385 bin lira

9
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Alfa Romeo Junior Elttrica Speciale 2 milyon 273 bin 468 lira

10
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse 2 milyon 244 bin lira

11
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Chery Tiggo7 Prestige 4X2 2 milyon 199 bin lira

12
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Jaecoo 7 Revive 2 milyon 170 bin lira

13
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 922 bin lira

14
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Togg T10X V1 Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira

15
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Ford Puma Titanium 1 milyon 784 bin 800 lira

16
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin lira

17
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 1 milyon 765 bin lira

18
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira

19
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Honda Jazz 1.5 Hibrit Otomatik Elegance 1 milyon 730 bin lira

20
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 1 milyon 685 bin lira

21
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 lira

22
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 549 bin lira

23
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira

24
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

BYD ATTO 2 1 milyon 529 bin lira

25
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 427 bin 500 lira

26
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 420 bin lira

27
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 390 bin lira

28
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 375 bin lira

29
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin lira

30
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 165 bin lira

31
En ucuz sıfır otomobil fiyatları

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR 1 milyon 99 bin 900 lira

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.