En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu! Yeni araba almak isteyenlerle kötü haber: En ucuz sıfır araçta 1 milyon TL sınırı aşıldı

Otomobil dünyası ile az çok yakınlığı olanlar bilir. Yılsonu demek araç fiyatlarında düşüşü gösterir. Bayiler ellerindeki araçları çıkarmak için acele ederken araba almayı planlayan pek çok kişi ise bu günleri heyecanla bekler. 2026 yılına kısa süre kala da otomobil markaları yıl sonu kampanyalarını art arda duyurdu. Nakit alımlarda reel indirimlerin yanı sıra sıfır faiz ve uzun vade imkanları piyasanın ısınmasına yol açtı. Diğer yandan sınırlı da olsa yapılan zamlar en ucuz sıfır araçta 1 milyon TL sınırının aşılmasına neden oldu. Yani artık sıfır otomobil almak isteyen bir kişinin cebinde en az 1 milyon 100 bin TL olması gerekiyor…

İşte Aralık ayı itibariyle en ucuz sıfır otomobiller listesi…