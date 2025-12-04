Menü Kapat
İstanbul
14°
Eve yemek söyleyene indirim! Gıda enflasyonunu tetikleyen komisyonlar tarih oluyor

Aralık 04, 2025 11:25
1
gıda online yemek

Gıda fiyatlarındaki yükseklik için mücadele devam ediyor. Online yemek siparişlerinde hem esnafı hem de tüketiciyi rahatlatacak uygulama için harekete geçildi. 

2
online sipariş

Lokanta ve pastane işletmecileri, online sipariş sitelerinin yüksek komisyon oranlarına (%18-40) tepki göstererek, esnafa ücretsiz ve komisyonsuz hizmet sunan "Yemek Butik" adlı kendi online sipariş platformunu hayata geçiriyor.
 

3
komisyonsuz hizmet

ESNAFA ÜCRETSİZ VE KOMİSYONSUZ HİZMET

Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Başkanı Sayit Karabağlı, komisyon oranlarının yüzde 18-40 arasında belirlediğini, yani her 1000 TL'lik siparişin 180 ila 400 lirasını sadece aracılık için verdiklerini anlattı. Bu durumun artık katlanılamaz boyutlara ulaştığını söyleyen Karabağlı, "Esnafa ücretsiz ve komisyonsuz hizmet sunacak Yemek Butik sitesi devreye alındı. Buradan sipariş veren vatandaşlara yüzde 10 indirim uygulanacak" diye konuştu.
 

4
online sipariş

HEDEF 200 BİN ÜYE

Kendi markalarıyla komisyonsuz online sipariş almayı amaçladıklarını anlatan Karabağlı, "Sistem restoranların dijital altyapı ihtiyaçlarını tek çatı altında toplayarak web sitesi, sipariş sistemi, pazarlama ve müşteri yönetimi çözümleri sunuyor. Avrupa'da başarıyla uygulanan sistem, şimdi Federasyonumuz iş birliğinde Türkiye genelindeki 200 bin üye iş yerine ulaşmayı hedefliyor" dedi.

 

5
online yemek

TÜM TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Sayit Karabağlı, "İstanbul'da yapılan pilot çalışmalarımız hem sistem hem de müşteri memnuniyeti yönünden başarılı sonuçlara ulaştı. Şimdi tüm Türkiye'ye yayacağız" diyerek müjdeyi verdi.

6
komisyon

"Benzeri platformlar üye iş yerinden yüzde 18 ila yüzde 40'lara varan komisyonlar alıyorlar. Yani her 1000 TL'lik siparişin 180 ila 400 lirasını sadece aracılık yaptıkları için bu platformlar alıyor. Bu sistemler gıda enflasyonun yükselmesine ve vatandaşın daha yüksek fiyata ürün tüketmesine yol açıyor" diye konuştu.
 

7
yemek siparişi

YÜZDE 10 İNDİRİM

"yemekbutik.com"da komisyon bedeli olmayacağını ve tüketiciye siparişlerde yüzde 10 indirim uygulanacağını anlatan Karabağlı, "Ayrıca satış ücretleri üye iş yeri tarafından tahsil edilecek ve ertesi gün hesaba geçecektir" dedi.
 

8
yemek

Karabağlı, "Ödemeler diğer sistemlerde olduğu gibi uzun süre beklemek zorunda kalmayacaktır. Sitemizi başkasına tavsiye eden ikinci şahıslar ise yüzde 5 bonus kazanacaktır" dedi.

 

