Ekonomi
 Safa Keser

'Veri' artık bir lüks değil zorunluluk

"Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 20. Gayrimenkul Zirvesi'nin ana tartışma başlıklarını oluşturmak üzere sektörün önemli gündem maddelerinin ele alındığı stratejik bir atölye süreci başlatıyor. "Zihin Atölyeleri" serilerinin ilk buluşması "Veriyi Anlamak, Veriyi Doğru Anlamlandırmak" temasıyla gerçekleştirildi ve gayrimenkul sektöründe yaşanan veri eksikliğinin kaçırılan fırsatlara yol açtığı vurgulandı.

‘Veri’ artık bir lüks değil zorunluluk
GYODER Başkanı Neşecan Çekici, 633 milyar dolarlık küresel emlak pazarından daha fazla pay alınabilmesi için verinin kritik önem taşıdığını belirtti.
Yatırımcıları Derneği (GYODER) Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek 20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi öncesi sektöre yön verecek ‘Zihin Atölyeleri’ buluşmalarını devreye aldı. Zirve için kapsamlı bir hazırlık dönemi amacını taşıyan buluşmaların ilki ‘Veriyi Anlamak, Veriyi Doğru Anlamlandırmak’ teması ile İstanbul’da, Akfen GYO ev sahipliğinde Novotel İstanbul Bosphorus’da gerçekleştirildi. Kamu ve özel sektörü temsilen alanında uzman isimlerinin katıldığı Zihin Atölyesi’nde kritik tespitleri yapıldı.

Atölyede TÜİK, TCMB, SPK, Tapu Kadastro, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kanallarından sağlanan resmi verilerin temel alınarak konut segmenti sektörü başta olmak üzere ofis, AVM, otel gibi ticari gayrimenkuller, endüstri ve lojistik gayrimenkulleri, veri merkezleri, proptechler gibi gayrimenkule ilişkin her segmentin alt kırılımlarının derinlemesine incelenerek veri oluşturulmasının ve verinin anlamlandırılmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Atölyede; ‘Konut Erişilebilirlik Endeksi’ oluşturulması, ‘Boş konut envanteri (özellikle spekülatif stok)’ düzenlenmesi, ‘Gelir-konut sahipliği’ mikro verilerinin açıklanması ve ‘kentsel dönüşüm risk haritasının güncellenmesi’ acil çözüm getirilmesi gerekli alanlar olarak sıralandı. TÜİK-TCMB-Tapu Kadastro vb kurumlar arasındaki veri köprülerinin kurulması, enerji kimlik belgesi ile konut değerlerinin ilişkilendirilmesi yine öncelikli olarak tavsiye edildi.

‘VERİ’ ARTIK BİR LÜKS DEĞİL ZORUNLULUK

20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’ne kadar düzenli aralıklarla farklı temalarla yapılacak Zihin Atölyeleri’nin sektöre katkı vereceğine vurgu yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Sektör oyuncularımızı daha da güçlendirmede, global yatırımları ülkemize çekmede sağlam istatistiki verilerin önemli bir etki ve ikna gücü vardır. Bu veriler şeffaflığa, potansiyele, geleceğe çağrı niteliğindedir. Savills’in son verilerine göre çalkantılı birkaç yılın ardından, küresel gayrimenkul sermaye piyasaları 2025 boyunca belirgin toparlanma belirtileri gösterdi. 3. çeyreğin sonunda, küresel yatırım cirosu yaklaşık 633 milyar dolara ulaştı; bu da yıllık bazda yüzde 10'luk bir artışa işaret ediyor. Bu pastadan daha fazla pay almanın en zekice yolu, verilerimizi zenginleştirmekten geçiyor. Nitekim artık gayrimenkul sektöründe alınan pek çok kararda, veri kadar “kritik” bir unsur yok. Arz-talep dengesi, fiyat ve kira hareketleri, maliyet faktörleri, konut tipolojileri, bölgesel riskler, sürdürülebilirlik göstergeleri… Hepsi; güvenilir veri olmadan karanlıkta yol almaya benziyor. Bugün dünya ölçeğinde konut krizinin çözümleri, veriye dayalı politika üretiminden geçiyor. Türkiye de bu dönüşümün dışında kalamaz. Bu nedenle veri, artık bir “lüks” değil; zorunluluk. Ve biz de bu atölye serisinin ilkinde özellikle ‘veri’ye yer vererek dikkatleri tam buraya çekmek istedik. Bu süreç sonunda oluşacak tüm çıktı ve öneriler 20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nde paylaşılacak. Bugün attığımız bu ilk adım yalnızca bir toplantı değil; sektörün önümüzdeki yıllarını şekillendirecek düşünsel altyapının başlangıcıdır.” açıklamasında bulundu.

GYODER’DEN ‘DATALAB’ HAMLESİ

Zihin Atölyeleri’nin ilkini ‘veri’ odaklı gerçekleştiren GYODER, DataLab’i hayata geçirme kararı aldı. Çekici, “DataLab’in kurulmasına yönelik aldığımız prensip karar ile Türkiye gayrimenkul sektörüne ilişkin hem kamuda hem özel sektörde çalışılan veri kaynaklarını bir araya getirmeyi, eksik kalan alanları tamamlamayı, yeni veri setleri üretmek için kalıcı bir yapı inşa etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

