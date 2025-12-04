Bakan Bolat duyurdu! İhracatta yeni rekor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlediği basın toplantısında kasım ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerini açıkladı. Kasım ayında yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırıldığını aktaran Bolat, "2025 kasım ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kasım ayında yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık.

- 2025 Kasım ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- 2025'in ilk 11 ayının 9'unda mal ihracatımız aylık artış kaydetti.

- 2025 yılının ilk 11 ayında mal iharactında net 8,8 milyar dolar artış kaydedildi.

- 2025 yılının ilk 11 ayında hizmetler ihractımızda net 5,1 milyar dolar artış kaydedildi. Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatımız 122,5 milyar dolara ulaştı.

- Kasım ayında yıllıklandırılmış olarak toplamda 393,1 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı seviyesine ulaştık.

- 2025 yılının ocak-kasım döneminde ihracat yıllık yüzde 3,7 artışla 247,2 milyar dolar oldu.

İTHALAT VERİLERİ

- Kasımda ithalat yıllık yüzde 2,6 artarak 30,5 milyar dolar oldu.

- Kasımda altın ve enerji hariç ithalat yıllık yüzde 6,1 artışla 23,3 milyar dolar oldu.