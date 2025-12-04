Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Üst düzey memura 54 bin liraya varan seyyanen zam! Kim ne kadar ek zam alacak?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni tasarıyla maaşlarında iyileştirme bekleyen yönetici personel ve kariyer meslek mensupları memurların maaşlarına ek zam yapılacak. Peki 54 bin liraya varan bu ek zam hangi memurlara ne kadar ödenecek?

Uzun zamandır ek zam bekleyen bazı memurlar için iyi haber geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen önergeyle birlikte bazı memurlar için 54 bin liraya varan ödemesi yapılacak. KPSS A grubundan aldıkları puana göre kamuya giren , müfettiş yardımcısı gibi kariyer meslek mensuplarının maaşlarına en son 2011 yılında ilave artış yapılmıştı. 2023 yılında tüm memurlara yapılan seyyanen zam da kariyer meslek mensupları ve yöneticiler ile diğer kamu çalışanlarının maaşları arasındaki makası daralttı.

Üst düzey memura 54 bin liraya varan seyyanen zam! Kim ne kadar ek zam alacak?

KİMLER BU ZAMDAN FAYDALANACAK?

Müfettiş ve uzmanlar başta olmak üzere kariyer meslek mensupları ve yönetici pozisyonundaki kamu görevlileri uzun süredir maaşlarda iyileştirme talebinde bulunuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe görüşmelerinin son gününde tüm parti gruplarının desteğiyle kabul edilen önergeyle yönetici personel ile kariyer meslek mensuplarının maaşlarında iyileştirme yapıldı. İlave artışlar yeni yıldan itibaren maaşlara yansıyacak. İlave zamdan yaklaşık 34 bin 200 kişi yararlanacak. Bunların yüzde 80’i kariyer meslek mensuplarından oluşuyor.

Üst düzey memura 54 bin liraya varan seyyanen zam! Kim ne kadar ek zam alacak?

1.433 TL İLE 54.180 TL ARASINDA İLAVE ZAM YAPILACAK

İlave zam tutarı görev ve pozisyona göre değişiyor. En düşük artış 1.433,51 TL ile müşavirlere yapıldı. Bakanlıkların, genel müdürlüklerin ve başkanlıkların Ankara, İstanbul, İzmir bölge müdürlerine 33.058,46 TL, büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapan bölge müdürlerine 30.542,51 TL, diğer illerdeki bölge müdürlerine ise 28.787,19 TL zam yapıldı.

Üst düzey memura 54 bin liraya varan seyyanen zam! Kim ne kadar ek zam alacak?

Daire başkanı, grup başkanı gibi pozisyondakilerin maaşlarında 37.446,75 TL, bakanlık müşaviri, genel müdür yardımcısı ve eşdeğeri pozisyondaki kamu görevlilerinin maaşlarında 45.521,21 TL artış yapıldı. Başbakan müşaviri, TBMM Başkan müşaviri ve eşdeğeri pozisyondakilere 46.223,33 TL, merkezde görev yapan büyükelçiler, çeşitli kurumların başkan ve başkan yardımcıları ile genel müdürlerine 52.893,54 TL, Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, AFAD, Talim Terbiye Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarına 53.595,66 TL, bakanlık ve bağlı kuruluş müsteşarı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, il valisi, MGK Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı ile ek göstergesi 7.800 ve daha yüksek kadrolarda bulunanlara 51.547,79 TL, Diyanet İşleri Başkanı ve TBMM Genel Sekreterine ise 54.180,77 TL zam yapıldı.

Üst düzey memura 54 bin liraya varan seyyanen zam! Kim ne kadar ek zam alacak?

Genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçileri ile uzmanlara ise kadro derecelerine göre 19.659,54 TL ile 29.910,59 TL arasında ilave zam yapıldı. Bunların yardımcılarına yapılacak ilave zam ise 8.320,20 TL ile 11.994,66 TL arasında değişecek.

ÇEŞİTLİ GÖREVLER İÇİN DE ARTIŞ YAPILDI

Bunların yanı sıra çeşitli görevlerde bulunan yönetici ve kariyer meslek mensuplarının maaşlarında da iyileştirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine 39.787 TL, Kamu Başdenetçisi ve TRT Genel Müdürüne 37.447 TL, Yükseköğretim Kurulu Başkanına 23.404 TL, YÖK üyeleri ile YÖK Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerine, ÖSYM Başkanı ve başkan yardımcılarına 18.723 TL zam yapıldı.

Üst düzey memura 54 bin liraya varan seyyanen zam! Kim ne kadar ek zam alacak?

HANGİ GÖREVLERE ARTIŞ VAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatında görev yapanlardan temel makro plan ve programların hazırlanmasına, bütçe, kamu gelir ve harcama politikalarının planlama ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesine, mali disiplinin güçlendirilmesine, mali yönetim ve kontrol faaliyetlerinde etkinliğin artırılmasına, politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine yönelik görevleri yürütenlere 22.234 TL’yi aşmamak üzere ilave ek ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı, bu ödemenin miktarı ile usul ve esaslarını, görev yapılan birim, kadro veya görev unvanı, görevin önem ve niteliği gibi kriterleri dikkate almak suretiyle belirleyecek.

Üst düzey memura 54 bin liraya varan seyyanen zam! Kim ne kadar ek zam alacak?

DAMGA VERGİSİ DIŞINDA KESİNTİ YOK

Söz konusu zamlardan binde 7,59 oranındaki damga vergisi dışında herhangi kesinti yapılmayacak. Ancak bu zamlar emekli aylıklarının hesabında dikkate alınmayacak.

Üst düzey memura 54 bin liraya varan seyyanen zam! Kim ne kadar ek zam alacak?

MEMUR MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Söz konusu maaş artışları, mevcut memur maaş katsayısına göre hesaplandı. Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18 - yüzde 21 arasında bir zam bekleniyor. Söz konusu ilave zam tutarları, ocak ayında memur maaş zammı oranında ayrıca artacak.

