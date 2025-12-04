Menü Kapat
14°
 Baran Aksoy

Mauro Icardi için karar verildi! Derbideki tavrı bardağı taşıran son damla oldu

Galatasay yönetimi, Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde 89’da oyuna girdikten sonra sergilediği tavır sonrası bir karar aldı. Ara transfer döneminde Icardi'nin yerine birinin getirilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

Mauro Icardi için karar verildi! Derbideki tavrı bardağı taşıran son damla oldu
04.12.2025
04.12.2025
Fenerbahçe derbisinden sakat ve cezalı oyuncularından yoksun çıkan Galatasaray, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Buruk’un sezonun ikinci yarısında elini güçlendirmek için ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapma kararı aldı.

Mauro Icardi için karar verildi! Derbideki tavrı bardağı taşıran son damla oldu

ICARDI'NİN YERİNE BİRİ BAKILIYOR

Stoper, orta saha ve kanat hamlesi düşünen Galatasaray, Victor Osimhen’in sakatlık riskini ve Mauro Icardi’nin formsuzluğunu dikkate alarak yedek forvet arayışına da başladı.

Mauro Icardi için karar verildi! Derbideki tavrı bardağı taşıran son damla oldu

Morata’nın aksine yedek kalmayı sorun etmeyecek bir 9 numara bakan Galatasaray, bu takviyeyi ocak ayında gerçekleştirecek.

Mauro Icardi için karar verildi! Derbideki tavrı bardağı taşıran son damla oldu

SERGİLEDİĞİ TAVIR YÖNETİMİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kilo fazlası bulunan Arjantinli yıldızın, yenilgiyle sonuçlanan Kocaeli ve Union Saint-Gilloise maçlarında etkisiz kalması ile derbide 89’da oyuna girince sergilediği tavır, yönetimin bu kararında etkili oldu.

Mauro Icardi için karar verildi! Derbideki tavrı bardağı taşıran son damla oldu

105 MAÇTA 68 GOL

32 yaşındaki yıldız santrfor, 2022 yazından bu yana Galatasaray'da forma giyiyor. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran Arjantinli golcü, sarı-kırmızı formayla toplam 105 maça çıktı ve 68 gol atıp 22 asist kaydetti.

#Spor
#Spor
#Spor
