Galatasaray'a Roland Sallai'den kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bazı futbolculara verilen cezalarla ilgili itirazları karara bağlamak üzere toplandı.

GALATASARAY'IN İTİRAZINA CEVAP

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görerek oyun dışına çıkan Roland Sallai'ye 2 maç men cezası verilmişti. Tahkim Kurulu, sarı kırmızılıların söz konusu cezaya yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

SALLAİ'NİN 2 MAÇLIK CEZASI ONANDI

"Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Roland Sallai’nin PFDK’nın 27 Kasım 2025 tarih ve E.2025-2026/1716 - K.2025-2026/1808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Roland Sallai’nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi."