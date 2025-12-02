Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin golü için çarpıcı yorum: Ağır bir hakem hatası

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar 28'inci dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise aradığı golü 90+5'te Jhon Duran ile bulabildi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Nefes kesen derbiye hakem Yasin Kol'un kararları damga vurdu. Galatasaray cephesi maçın ardından hakem kararlarına ateş püskürdü.

JHON DURAN'IN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?

Ev sahibi Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında Jhon Duran'la bulduğu golden önce Alvarez'in Davinson Sanchez ile girdiği mücadele tartışma konusu oldu.

AHMET ÇAKAR'DAN ÇARPICI YORUM

Eski hakem Ahmet Çakar, gündem olan pozisyonla ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Gol sonrası VAR'ın devreye girmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:

"AĞIR BİR HAKEM HATASI"

"Fenerbahçeli bir futbolcu, golden önceki pozisyonda diziyle Sanchez'e vuruyor. Sağa veriyor, sola veriyor. Levent ortayı yapıyor, Duran golü atıyor. Galatasaray'ın bugün yediği gol ağır bir hakem hatasıdır. Fenerbahçe'nin attığı gol VAR talimatıyla iptal edilmeliydi."