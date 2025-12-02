Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin golü için çarpıcı yorum: Ağır bir hakem hatası

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın hakemi Yasin Kol, verdiği kararlarla tepkilerin hedefi oldu. Sarı lacivertlilerin uzatma dakikalarında attığı golden sonra VAR'ın devreye girmesi gerektiğini söyleyen eski hakem Ahmet Çakar çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar 28'inci dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise aradığı golü 90+5'te Jhon Duran ile bulabildi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin golü için çarpıcı yorum: Ağır bir hakem hatası

Nefes kesen derbiye hakem Yasin Kol'un kararları damga vurdu. Galatasaray cephesi maçın ardından hakem kararlarına ateş püskürdü.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin golü için çarpıcı yorum: Ağır bir hakem hatası

JHON DURAN'IN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?

Ev sahibi Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında Jhon Duran'la bulduğu golden önce Alvarez'in Davinson Sanchez ile girdiği mücadele tartışma konusu oldu.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin golü için çarpıcı yorum: Ağır bir hakem hatası

AHMET ÇAKAR'DAN ÇARPICI YORUM

Eski hakem Ahmet Çakar, gündem olan pozisyonla ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin golü için çarpıcı yorum: Ağır bir hakem hatası

Gol sonrası VAR'ın devreye girmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin golü için çarpıcı yorum: Ağır bir hakem hatası

"AĞIR BİR HAKEM HATASI"

"Fenerbahçeli bir futbolcu, golden önceki pozisyonda diziyle Sanchez'e vuruyor. Sağa veriyor, sola veriyor. Levent ortayı yapıyor, Duran golü atıyor. Galatasaray'ın bugün yediği gol ağır bir hakem hatasıdır. Fenerbahçe'nin attığı gol VAR talimatıyla iptal edilmeliydi."

