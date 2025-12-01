Okan Buruk'tan derbi sonrasında Galatasaray taraftarlarına çağrı!

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanından 1-1 ile döndü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi sonrasında Fenerbahçe taraftarlarının yaptıklarına dikkat çekti.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN SERT ÇIKIŞ

"Maçla ilgili değerlerlendirecek bir şey yok. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. Oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi. Bunun için şükrediyoruz. Kimse unutmasın. Biz de Galatasaray'ız! Taraftarımıza çağrı yapıyorum. Bugün yaşananları gördükten sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkese göstereceğiz."

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dev maçta yediği son dakika golüyle berabere kalan Galatasaray, 33 puanla liderliğini sürdürdü.