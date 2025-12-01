Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için çarpıcı tespit: "Bu tercih hataydı"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Rıdvan Dilmen'den analizler geldi. Oyundaki ayrıntıları yakalamasıyla tanınan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de detaylarına indi.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için çarpıcı tespit:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 22:56

, - derbisini Sports Digitale YouTube kanalında yorumladı. Esasen ise son dakika golüne odaklanan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin nasıl berabere bittiğini anlattı.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için çarpıcı tespit: "Bu tercih hataydı"

RIDVAN DİLMEN'DEN FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN ÇARPICI TESPİT

"Top oyunda fazla kalmadı ama futbolda konsantrasyon çok önemli. Konsantre olmak, güven getiriyorsa iyidir. Tabii telaşa da sebep olabilir. Fenerbahçe'de biraz böyle sanki. Diğer taraftaysa Galatasaray'daki sakatlık, bir anda tüm pozisyonların değişmesine sebep oldu. Çok detaylar var. Ev sahibinin oyunu, camianın beklentisini karşılamadı. Galatasaray'ın oyunu da 2-0'a götürmedi. Pozisyon vermediler ama ikinci yarıda gol yememeyi öncelik olarak belirlediler. Fenerbahçe bu savunma tavrını aşamadı, Domenico Tedesco'nun kafası da Ferençvaroş maçında karıştı. Aslında Jhon Duran oynardı bugün ama Avrupa'daki performans gidişatı değiştirdi. Zaten kimsenin aklına Fenerbahçe'nin gol atacağı da gelmiyordu. , Galatasaray açısından başka tabii. Sakatlıklar dolayısıyla oyuncu değişiklikleri etkilendi ve dengesizlik oluştu. En nihayetinde ise bu ligde, bazı takımlara karşı 1-0'ı koruyabilirsiniz ama Galatasaray bugün bunu tercih ederek hata yaptı. Kalabalığın arasında 20 milyon Euroya kiralanmış bir oyuncu varsa, anlık dikkatsizliğinizle bir anda 1-0'lık skor tabelası değişir. Aslında tribünler; takımla, oyunla, skorla susturulmuştu. Anlık dinamikler sonucu belirledi."

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için çarpıcı tespit: "Bu tercih hataydı"

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİ NASIL 1-1 BİTMİŞTİ?
Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Jhon Duran ile eşitliği sağlamıştı.
