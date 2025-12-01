Yaşlı adam arabanın çarpmasıyla can verdi: Geride kalanlar yürek burktu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tokat'ta yolun karşısına geçmek isterken yaşlı adam arabanın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Tokat-Niksar karayolu Doğancıbağları mevkisindeki olayda Y.T. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen talihsiz adamın ayakkabıları ve elindeki malzemeler çevreye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmayan vatandaşın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.