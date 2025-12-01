Menü Kapat
Çekirdek çitleyerek izlediler! Çorum'da intihar girişimini emniyet müdürü engelledi

Çorum'da izleyenlerin ilgisini adeta bir sinema seansı gibi çeken intihar girişimi, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ın çabalarıyla saatler süren mücadelenin ardından başarıyla sonlandırıldı. M.T. isimli vatandaşın eşiyle görüşemediği sebebiyle intihara kalkıştığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 21:59

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak'ta meydana gelen olayda M.T. isimli vatandaş eşiyle görüşemediğini iddia ederek 4 katlı binanın çatısına çıktı.

Çekirdek çitleyerek izlediler! Çorum'da intihar girişimini emniyet müdürü engelledi

ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDEBİLDİ

Şahsı çatıda gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açarak tedbir aldı. Olay yerine gelen müzakereci polis memuru ve Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ın saatler süren çabalarının ardından M.T. aşağı inmesi için ikna edildi. Çatıdan indirilen M.T., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Çekirdek çitleyerek izlediler! Çorum'da intihar girişimini emniyet müdürü engelledi

ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİLER

Ekiplerin şahsı ikna etme çabalarını ise vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar intihara kalkışan şahsı çekirdek çitleyerek izlerken, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalıştı.

Çekirdek çitleyerek izlediler! Çorum'da intihar girişimini emniyet müdürü engelledi
