Kayseri'de şaka gibi olay: İntihara kalkışan şahıs refüjde uyurken bulundu

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri devriye görevi sırasında, S.B. isimli bir şahsı refüjdeki yeşillik alanda hareketsiz vaziyette yatarken gördü.

ALKOLLÜ ŞAHIS HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından alkollü olduğu öğrenilen S.B., Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İddiaya göre, S.B.'nin yaşadığı Develi ilçesinde gündüz saatlerinde intihara kalkıştığı ve kendine zarar verdiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan S.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sadece alkolün etkisiyle uyuduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.