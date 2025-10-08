Alkollü sürücünün kurbanı olmuştu! Feci kazaya şaka gibi ceza

Kategoriler
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2,16 promil alkollü sürücü F.K.'nın kullandığı cip, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Cengizhan Özkaya'nın kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Ardından da başka bir cipe çarptı. Hastaneye kaldırılan Özkaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dehşet veren kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin açılan davanın duruşması görüldü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.