Bugün Recep ayının kaçıncı günü? 2026 Recep ayı takvimi!

Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep ayına ilişkin tarih hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Hicri takvime göre belirlenen bu özel ayın günleri, miladi takvimle birlikte merak konusu oldu.

RECEP AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2026?

2025-2026 hicri yılına karşılık gelen 1447 yılı Recep ayı, miladi takvime göre 21 Aralık 2025 Pazar günü başladı. Hicri takvim, ayın hareketlerine göre düzenlendiği için ayların başlangıç ve bitiş tarihleri hilalin görülmesine bağlı olarak belirleniyor. Mevcut takvim hesaplamalarına göre Recep ayının ilk günü 21 Aralık 2025 tarihi olarak kabul edilir.

Hicri aylarda süre 29 veya 30 gün olabildiği için Recep ayının bitiş tarihi de bu hesaba göre şekilleniyor. Takvime göre Recep ayının 30. günü 19 Ocak 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Bu tarihle birlikte Recep ayı sona erecek ve 20 Ocak 2026 Salı günü Şaban ayı başlayacak.

BUGÜN RECEP AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Miladi takvime göre bugün 2 Ocak 2026 Cuma günüdür. Hicri takvim hesaplamalarına göre bu tarih, Recep ayının 13. gününe karşılık geliyor. Bu gün, Eyyam-ı Biyd olarak bilinen özel zaman diliminin ilk günüdür.

Recep ayının 14. günü 3 Ocak 2026 Cumartesi, 15. günü ise 4 Ocak 2026 Pazar gününe denk geliyor. Bu üç gün, ayın dolunay evresine rastlaması nedeniyle Eyyam-ı Biyd adıyla anılıyor. Hicri takvimin yapısı gereği bu tarihler, hilalin görülmesine bağlı olarak bir gün öncesine veya sonrasına kayabiliyor.

RECEP AYI TAKVİMİ 2026

Recep ayı 2026 yılı içerisinde 21 Aralık 2025 tarihinde başladı ve ocak ayının ikinci yarısına kadar devam ediyor. Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri ise Eyyam-ı Biyd günleri olarak öne çıkan tarihler arasında bulunuyor.

İşte gün gün Recep ayı 2026 takvimi:

1 Ocak 2026: Recep ayının 12. günü

2 Ocak 2026: Recep ayının 13. günü

3 Ocak 2026: Recep ayının 14. günü

4 Ocak 2026: Recep ayının 15. günü

5 Ocak 2026: Recep ayının 16. günü

6 Ocak 2026: Recep ayının 17. günü

7 Ocak 2026: Recep ayının 18. günü

8 Ocak 2026: Recep ayının 19. günü

9 Ocak 2026: Recep ayının 20. günü

10 Ocak 2026: Recep ayının 21. günü

11 Ocak 2026: Recep ayının 22. Günü

12 Ocak 2026: Recep ayının 23. Günü

13 Ocak 2026: Recep ayının 24. Günü

14 Ocak 2026: Recep ayının 25. Günü

15 Ocak 2026: Recep ayının 26. Günü

16 Ocak 2026: Recep ayının 27. Günü

17 Ocak 2026: Recep ayının 28. Günü

18 Ocak 2026: Recep ayının 29. Günü

19 Ocak 2026: Recep ayının 30. Günü