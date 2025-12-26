Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2025-2026 Recep ayı tarihleri belli oldu

Recep ayının 13 14 15 günü ne zaman olduğu belli oldu. İslam dünyasında önemli bir yeri bulunan Recep ayının belirli günleri, ibadet için ayrı bir anlam taşıyor. Özellikle Eyyam-ı Biyd olarak bilinen ve hicri ayların 13, 14 ve 15. günlerine denk gelen bu dönem, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) oruç tutulmasını tavsiye ettiği zaman dilimleri arasında yer alıyor. İşte Recep ayının 13. 14. 15. günü…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2025-2026 Recep ayı tarihleri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 22:12

Üç ayların başlangıcıyla birlikte Recep ayına dair gün ve tarih hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Özellikle Eyyam-ı Biyd günlerinin hangi tarihlere denk geldiği, ibadet planı yapanlar tarafından merak ediliyor.

Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2025-2026 Recep ayı tarihleri belli oldu

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 hicri yılına karşılık gelen 1447 yılı Recep ayı, miladi takvime göre 21 Aralık 2025 Pazar günü başladı. Hicri takvim ayın hareketlerine göre düzenlendiği için Recep ayının başlangıcı, hilalin görülmesi esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle başlangıç tarihi esasen ayın gözlemlenmesine dayansa da mevcut hesaplamalara göre Recep ayının ilk günü 21 Aralık olarak kabul edilmektedir.

Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2025-2026 Recep ayı tarihleri belli oldu

Recep ayı, hicri takvime göre bir ay sürdüğü için yaklaşık 29 veya 30 gün devam etmektedir. Ayın bitiş tarihi de yine hilalin durumuna göre kesinlik kazanmaktadır. Bu nedenle Recep ayının son günü ve ardından başlayacak olan Şaban ayının ilk günü, astronomik gözlemler doğrultusunda netleşmektedir.

Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2025-2026 Recep ayı tarihleri belli oldu

RECEP AYININ 13. 14. 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri, İslamiyette Eyyam-ı Biyd olarak adlandırılan özel zaman dilimini oluşturmaktadır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) her hicri ayın bu günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmesi nedeniyle bu tarihler manevi açıdan ayrı bir yere sahiptir. Ayın dolunay halinde olduğu bu günlerde gecelerin daha aydınlık geçtiği kabul edilmektedir.

2025-2026 hicri yılına göre Recep ayının 13. günü 2 Ocak 2026 Cuma gününe, 14. günü 3 Ocak 2026 Cumartesi gününe, 15. günü ise 4 Ocak 2026 Pazar gününe denk gelmektedir. Bu tarihler, hicri takvimin yapısı gereği hilalin görülmesine bağlı olarak bir gün önceye ya da sonraya kayabilmektedir.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.