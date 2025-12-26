Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2025-2026 Recep ayı tarihleri belli oldu

Üç ayların başlangıcıyla birlikte Recep ayına dair gün ve tarih hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Özellikle Eyyam-ı Biyd günlerinin hangi tarihlere denk geldiği, ibadet planı yapanlar tarafından merak ediliyor.

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 hicri yılına karşılık gelen 1447 yılı Recep ayı, miladi takvime göre 21 Aralık 2025 Pazar günü başladı. Hicri takvim ayın hareketlerine göre düzenlendiği için Recep ayının başlangıcı, hilalin görülmesi esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle başlangıç tarihi esasen ayın gözlemlenmesine dayansa da mevcut hesaplamalara göre Recep ayının ilk günü 21 Aralık olarak kabul edilmektedir.

Recep ayı, hicri takvime göre bir ay sürdüğü için yaklaşık 29 veya 30 gün devam etmektedir. Ayın bitiş tarihi de yine hilalin durumuna göre kesinlik kazanmaktadır. Bu nedenle Recep ayının son günü ve ardından başlayacak olan Şaban ayının ilk günü, astronomik gözlemler doğrultusunda netleşmektedir.

RECEP AYININ 13. 14. 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri, İslamiyette Eyyam-ı Biyd olarak adlandırılan özel zaman dilimini oluşturmaktadır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) her hicri ayın bu günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmesi nedeniyle bu tarihler manevi açıdan ayrı bir yere sahiptir. Ayın dolunay halinde olduğu bu günlerde gecelerin daha aydınlık geçtiği kabul edilmektedir.

2025-2026 hicri yılına göre Recep ayının 13. günü 2 Ocak 2026 Cuma gününe, 14. günü 3 Ocak 2026 Cumartesi gününe, 15. günü ise 4 Ocak 2026 Pazar gününe denk gelmektedir. Bu tarihler, hicri takvimin yapısı gereği hilalin görülmesine bağlı olarak bir gün önceye ya da sonraya kayabilmektedir.