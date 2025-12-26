Menü Kapat
Fas Mali CANLI hangi kanalda? Maç kadrosu belli oluyor

Fas Mali maçı hangi kanalda canlı yayın ile ekranlara gelecek belli oldu. Fas - Mali maç kadrosu birazdan belli olacak. Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nda ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak mücadelelerle devam edecek. Turnuvanın ev sahibi Fas, gruptaki ikinci maçında Mali ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Komorlar’ı 2-0 mağlup eden Fas, liderlik koltuğunda yer alırken; Mali ise Zambiya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından puan arayışına çıkacak. İşte Fas Mali canlı yayın kanal bilgileri…

Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nda heyecan bu akşam Fas ile Mali arasında oynanacak mücadeleyle sürecek. Rabat’taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak.

FAS MALİ CANLI İZLE

Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nun ikinci haftasında oynanacak Fas Mali karşılaşması, futbolseverlerin yakından takip ettiği maçlar arasında yer alıyor. Turnuvaya ev sahipliği yapan Fas, ilk maçında Komorlar’ı 2-0 mağlup ederek üç puanla liderlik koltuğuna oturdu. Atlas Aslanları, grup aşamasındaki bu ikinci sınavında da puan kaybı yaşamak istemiyor.

Mali cephesinde ise ilk hafta Zambiya karşısında alınan 1-1’lik beraberlik sonrası kritik bir mücadeleye çıkılacak. Öne geçilen karşılaşmada son dakikada yenilen golle iki puan bırakan Mali, Fas karşısında alacağı bir sonuçla gruptaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Karşılaşma, canlı yayın üzerinden izlenebilecek.

FAS - MALİ MAÇ KADROSU

Fas - Mali maç kadrosu maçtan 1 saat önce yani 22.00’de belli olacak. 11’ler açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

FAS MALİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fas ile Mali arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçının yayın bilgileri netleşti. Karşılaşma, Türkiye’de Exxen platformu üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Yayın, internet bağlantısı olan cihazlardan takip edilebilecek.

Exxen kullanıcıları, mücadeleyi telefon, tablet ve bilgisayar aracılığıyla canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 23.00 olarak açıklandı. Mücadele, Rabat’taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak.

FAS MALİ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Fas Mali karşılaşmasını yurt dışında yayınlayan bazı kanallar da bulunuyor. ABD’de beIN Sports, Almanya’da Sportdigital FUSSBALL, Bulgaristan’da MAX Sport 4, Endonezya’da Vidio ve İtalya’da SportItalia mücadeleyi canlı yayınlayacak.

Fas Mali maçını veren kanallar:

ABD: beIN Sports

Almanya: Sportdigital FUSSBALL

Bulgaristan: MAX Sport 4

Endonezya: Vidio

İtalya: SportItalia

FAS - MALİ NEREDE İZLENİR?

Afrika Uluslar Kupası A Grubu’ndaki Fas Mali mücadelesi, Türkiye’de Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Platform, internet bağlantısı olan tüm cihazlardan erişime açık olacak ve karşılaşma anbean takip edilebilecek.

Yurt dışında ise beIN Sports, Sportdigital FUSSBALL, MAX Sport 4, Vidio ve SportItalia üzerinden maç yayını yapılacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve Rabat’taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak.

