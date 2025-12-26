Fas Mali CANLI hangi kanalda? Maç kadrosu belli oluyor

Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nda heyecan bu akşam Fas ile Mali arasında oynanacak mücadeleyle sürecek. Rabat’taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nun ikinci haftasında oynanacak Fas Mali karşılaşması, futbolseverlerin yakından takip ettiği maçlar arasında yer alıyor. Turnuvaya ev sahipliği yapan Fas, ilk maçında Komorlar’ı 2-0 mağlup ederek üç puanla liderlik koltuğuna oturdu. Atlas Aslanları, grup aşamasındaki bu ikinci sınavında da puan kaybı yaşamak istemiyor.

Mali cephesinde ise ilk hafta Zambiya karşısında alınan 1-1’lik beraberlik sonrası kritik bir mücadeleye çıkılacak. Öne geçilen karşılaşmada son dakikada yenilen golle iki puan bırakan Mali, Fas karşısında alacağı bir sonuçla gruptaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Karşılaşma, canlı yayın üzerinden izlenebilecek.

Fas - Mali maç kadrosu maçtan 1 saat önce yani 22.00’de belli olacak. 11’ler açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

Fas ile Mali arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçının yayın bilgileri netleşti. Karşılaşma, Türkiye’de Exxen platformu üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Yayın, internet bağlantısı olan cihazlardan takip edilebilecek.

Exxen kullanıcıları, mücadeleyi telefon, tablet ve bilgisayar aracılığıyla canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 23.00 olarak açıklandı. Mücadele, Rabat’taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak.

Fas Mali karşılaşmasını yurt dışında yayınlayan bazı kanallar da bulunuyor. ABD’de beIN Sports, Almanya’da Sportdigital FUSSBALL, Bulgaristan’da MAX Sport 4, Endonezya’da Vidio ve İtalya’da SportItalia mücadeleyi canlı yayınlayacak.

ABD: beIN Sports

Almanya: Sportdigital FUSSBALL

Bulgaristan: MAX Sport 4

Endonezya: Vidio

İtalya: SportItalia

Afrika Uluslar Kupası A Grubu’ndaki Fas Mali mücadelesi, Türkiye’de Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Platform, internet bağlantısı olan tüm cihazlardan erişime açık olacak ve karşılaşma anbean takip edilebilecek.

Yurt dışında ise beIN Sports, Sportdigital FUSSBALL, MAX Sport 4, Vidio ve SportItalia üzerinden maç yayını yapılacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve Rabat’taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak.