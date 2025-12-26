Bahis oynayan hakemler PFDK'ya sevk edildi: Ali Palabıyık da listede!

Ali Palabıyık, PFDK'ya sevk edildi. İlave olarak bahis oynayan 8 hakem daha disiplin kuruluna gönderildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

Sevk listesi:

1 - Ali Palabıyık

2 - Ali Tuna

3- Alper Oran

4 - Berkay Daban

5 - Erhan Kutlu

6 - Halit Karacabay

7 - Okan Akbal

8 - Sedat Etik

9 - Yusuf Bozdoğan