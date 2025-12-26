Menü Kapat
Hava Durumu
Bahis soruşturması kapsamında PFDK sevki: 42 temsilci için kritik süreç!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ayrıca TFF'ye istifasını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynadıklarının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı gönderildi.

Bahis soruşturması kapsamında PFDK sevki: 42 temsilci için kritik süreç!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.12.2025
19:50
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
19:57

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi. İlave olarak da yönetim, bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifasını sunan 33 temsilci hakkında da tespit gündemine başlattı.

Bahis soruşturması kapsamında PFDK sevki: 42 temsilci için kritik süreç!

PFDK'YA SEVK EDİLEN İSİMLER

Üst Klasman: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren.

Klasman: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntas, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın.

Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas.

Yeni Klasman: Önder Algül, Sertaç Erdem.

Bahis soruşturması kapsamında PFDK sevki: 42 temsilci için kritik süreç!

Sıkça Sorulan Sorular

BAHİS SORUŞTURMASINDA SON DURUM NEDİR?
Hukuki soruşturmaların devam ettiği dönemde, ceza kararları açıklanmaya devam edecek.
