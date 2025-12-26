AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 AÖL 1. dönem sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katıldığı 1. dönem sınavlarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. Aralık ayında tamamlanan sınav süreciyle birlikte adaylar, sonuçlara nasıl ulaşacaklarını ve değerlendirme sistemini araştırıyor.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının ardından sınav soruları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruda, adayların sınav sonrası değerlendirme yapabilmeleri amacıyla soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ilan edileceği tarih daha önce paylaşılmıştı. Bu kapsamda sınav içerikleri, belirtilen takvim doğrultusunda yayımlandı.

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilirken, her doğru yanıt 10 puan olarak hesaplanıyor. Yanlış cevapların doğruyu götürmediği sistemde adaylar, yayımlanan cevap anahtarları üzerinden yaklaşık puanlarını hesaplayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvimle birlikte Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de netleşti. Bakanlığın duyurusuna göre, 20-21 Aralık tarihlerinde uygulanan açık lise sınavlarının sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenci numaraları veya T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecek. Sonuçlar, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler, ders başarı durumlarını ve aldıkları puanları sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde notlandırma sistemi 100’lük puan sistemi üzerinden uygulanıyor. Bu sistemde bir dersten başarılı sayılabilmek için adayların en az 45 puan alması gerekiyor. Sınavlarda her doğru cevap 10 puan değerinde hesaplanıyor.

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından isterlerse sınav sorularına ve sonuçlara itiraz edebiliyor. Sınav sorularına itirazlar, soruların ilan edilmesinden itibaren 3 takvim günü içinde yapılabiliyor. Sonuçlara yönelik itirazlar ise sonuçların açıklanmasından sonra 5 takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletiliyor.