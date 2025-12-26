Menü Kapat
TGRT Haber
Trabzonspor sonrasında Hull City'de zorlu günler: Enis Destan aradığını bulamadı!

Trabzonspor'dan Hull City'ye transfer olan Enis Destan, İngiltere ekibinde şu ana kadar aradığını bulamadı. Esasen ise Trabzonspor'dan yaz döneminde ayrılan Enis Destan, Hull City ile bu sezon sadece 408 dakika sahada kaldı.

Trabzonspor sonrasında Hull City'de zorlu günler: Enis Destan aradığını bulamadı!
26.12.2025
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 19:12

Enis Destan için Trabzonspor sonrasında Hull City dönemi beklenenden uzak geçiyor. Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Acun Ilıcalı yönetimindeki Hull City'ye transfer olan 23 yaşındaki golcü, an itibarıyla İngiltere'de de formadan uzak kaldı.

ENİS DESTAN HULL CITY'DE HAMLE OYUNCUSU OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Trabzonspor'da yeterince şans bulamamasının ardından Hull City ile anlaşan Enis Destan, İngiltere'de şu an için 16 maçta 408 dakika süre aldı ve 2 gol katkısı sağladı. İlave olarak da potansiyelli oyuncunun bedelsiz ayrılığına izin veren Trabzonspor'un, sonraki satıştan %50 pay alma hakkı vardı.

Trabzonspor sonrasında Hull City'de zorlu günler: Enis Destan aradığını bulamadı!

HULL CITY YÜKSELİŞTE

Son 5 maçta 4 galibiyet alan Hull City, Championship'te 4. sıraya yerleşmişti.

Trabzonspor sonrasında Hull City'de zorlu günler: Enis Destan aradığını bulamadı!
Sıkça Sorulan Sorular

HULL CITY GEÇEN SEZON NASILDI?
Turuncu siyahlılar, küme düşmekten son anda kurtulmuştu.
