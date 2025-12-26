Trabzonspor sonrasında Hull City'de zorlu günler: Enis Destan aradığını bulamadı!

Enis Destan için Trabzonspor sonrasında Hull City dönemi beklenenden uzak geçiyor. Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Acun Ilıcalı yönetimindeki Hull City'ye transfer olan 23 yaşındaki golcü, an itibarıyla İngiltere'de de formadan uzak kaldı.

ENİS DESTAN HULL CITY'DE HAMLE OYUNCUSU OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Trabzonspor'da yeterince şans bulamamasının ardından Hull City ile anlaşan Enis Destan, İngiltere'de şu an için 16 maçta 408 dakika süre aldı ve 2 gol katkısı sağladı. İlave olarak da potansiyelli oyuncunun bedelsiz ayrılığına izin veren Trabzonspor'un, sonraki satıştan %50 pay alma hakkı vardı.

HULL CITY YÜKSELİŞTE

Son 5 maçta 4 galibiyet alan Hull City, Championship'te 4. sıraya yerleşmişti.