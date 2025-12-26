Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
 Burak Ayaydın

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

Arda Güler'in yeni sezon itibarıyla Real Madrid'deki forma süresi artarken, süreçten hareketle de kritik bir istatistik oluştu. Zira Arda Güler, Real Madrid'deki performansının ödülünü kağıt üzerinde de aldı ve dünya çapında ses getirdi.

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!
Arda Güler, 2025 yılındaki performansıyla tam 45 milyon Euroluk değer kazandı ve bu ivmelenmeyle birlikte dünya çapında 10. sıraya yükseldi. İlave olarak da Arda Güler, son güncellemelerle 90 milyon Euroluk değere ulaşmıştı.

2025 YILINDA TÜM DÜNYADA EN ÇOK DEĞER KAZANAN FUTBOLCULAR

1 - Michael Olise | +65 milyon Euro | Bayern Münih

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

2 - Nick Woltemade | +62.5 milyon Euro | Newcastle United

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

3 - Lennart Karl | +60 milyon Euro | Bayern Münih

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

4 - Vitinha | +55 milyon Euro | Paris Saint-Germain

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

5 - Dean Huijsen | +52 milyon Euro | Real Madrid

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

6 - Joao Neves | +50 milyon Euro | Paris Saint-Germain

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

7 - Desire Doue | +50 milyon Euro | Paris Saint-Germain

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

8 - Alexander Isak | +45 milyon Euro | Liverpool

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

9 - Ousmane Dembele | +45 milyon Euro | Paris Saint-Germain

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

10 - Arda Güler | +45 milyon Euro | Real Madrid

Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'İN FORMA SÜRESİ NEDEN ARTTI?
Real Madrid'in sezon başında hoca değiştirerek Xabi Alonso'yu göreve getirmesi, Arda Güler için de yeni bir şansa sebep olmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi: Brezilya'ya döneceği duyurulmuştu!
Beşiktaş'ta art arda yıldız ayrılıkları: Resmen açıklandı!
#Spor
#Spor
