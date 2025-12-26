Arda Güler dünya çapında 10. sırada: 45 milyon Euroluk fark!

Arda Güler, 2025 yılındaki performansıyla tam 45 milyon Euroluk değer kazandı ve bu ivmelenmeyle birlikte dünya çapında 10. sıraya yükseldi. İlave olarak da Arda Güler, son güncellemelerle 90 milyon Euroluk değere ulaşmıştı.

2025 YILINDA TÜM DÜNYADA EN ÇOK DEĞER KAZANAN FUTBOLCULAR

1 - Michael Olise | +65 milyon Euro | Bayern Münih

2 - Nick Woltemade | +62.5 milyon Euro | Newcastle United

3 - Lennart Karl | +60 milyon Euro | Bayern Münih

4 - Vitinha | +55 milyon Euro | Paris Saint-Germain

5 - Dean Huijsen | +52 milyon Euro | Real Madrid

6 - Joao Neves | +50 milyon Euro | Paris Saint-Germain

7 - Desire Doue | +50 milyon Euro | Paris Saint-Germain

8 - Alexander Isak | +45 milyon Euro | Liverpool

9 - Ousmane Dembele | +45 milyon Euro | Paris Saint-Germain

10 - Arda Güler | +45 milyon Euro | Real Madrid