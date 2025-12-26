Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

ABD'li ekonomistten Türk savunma sanayisine övgü dolu sözler! Yunanistan'la ilgili sözleri dikkat çekti: "NATO tarihinde görülmedi"

ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini övgü dolu sözlerle özetledi. Türkiye'nin bu gelişiminin NATO içindeki hiyerarşiyi bozduğunu kaydeden Sachs, "Hiçbir NATO üyesi, ittifak dahilindeyken savunma sanayisinde bu düzeyde bağımsızlığa ulaşmamıştır" dedi. İHA, SİHA, KAAN ve TCG Anadolu'dan sıklıkla bahseden Sachs, "Türkiye, sadece diplomatik ya da ekonomik olarak değil, yerli kabiliyetlerle askeri açıdan da caydırıcı ve ambargolar ya da yaptırımlarla önü kesilemeyecek bir güce sahip" diye konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 17:35

ABD’li ekonomist ve Columbia Üniversitesi Profesörü Jeffrey Sachs, Voice of Horizon adlı YouTube kanalında Türkiye’nin savunma sanayiinde devrim olarak nitelendirilebilecek bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, bunun Türkiye, bölge, Avrupa ve NATO üzerindeki etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Küresel savunma sanayisinde yalnızca ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve birkaç ülkenin gelişmiş silah sistemleri tasarlayıp ürettiği hiyerarşik yapının çözülmeye başladığını dile getiren Sachs, “Türkiye, son 15 yıl içinde gelişmiş askeri teknolojisinin neredeyse tamamını ithal eden bir ülkeden; silahlı insansız hava araçları, deniz platformları, zırhlı araçlar ve giderek daha sofistike elektronik harp ile füze sistemleri üreten dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumuna geldi” dedi.

Gerçekleşen bu artışın kademeli değil, bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendiren ve "NATO içindeki güç dengesi hakkında rahatsız edici sorular doğuran kapsamlı bir savunma sanayii devrimi" olduğunu aktaran ABD'li ekonomist, "2000 yılında Türkiye savunma teçhizatının yaklaşık yüzde 80'ini ithal ediyordu. ABD'den F-16 savaş uçakları, Almanya'dan Leopard tankları, Avrupa tersanelerinden deniz platformları satın alıyordu. Hatta temel zırhlı araçlar ve hafif silahlar bile çoğu zaman yabancı üretim ya da çok düşük yerli katkıyla lisans altında monte ediliyordu. Türkiye'de savunma sanayi şirketleri vardı ama bunlar esas olarak montaj faaliyetleri ve bakım için kurulan tesislerdi" diye konuştu.

"BU DÖNÜŞÜM BİR GECEDE GERÇEKLEŞMEDİ"

Türkiye'nin küresel pazarda bir üretici değil tüketici konumundayken Türk dış politikasının tedarikçilerin çıkarlarıyla çatışmasından sonra silah ambargoları ile karşı karşıya gelindiğini aktaran Sachs, Türk askeri planlamacıların ambargolar ve Batılı müttefiklerin kısıtlama ve geciktirme politikalarına cevap olarak stratejik bir karar aldıklarını söyledi. Sachs, "Bedeli ne olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün, yerli savunma sanayi inşa etmeye karar verdiler. Bu dönüşüm bir gecede gerçekleşmedi. Onlarca yıl süren yatırım, planlama ve sistematik geliştirme gerektirdi. Ancak sonuçlar artık inkar edilemez ve giderek daha etkileyici boyutta" ifadelerini kullandı.

ABD'li ekonomistten Türk savunma sanayisine övgü dolu sözler! Yunanistan'la ilgili sözleri dikkat çekti: "NATO tarihinde görülmedi"

"ÖNEMLİ OLAN, KABİLİYET, MALİYET ETKİNLİĞİ VE SAHADAKİ OPERASYONEL BAŞARI"

Türk savunma sanayisinin en görünür başarısının silahlı insansız hava araçları olduğunu belirten Sachs, "Buradaki asıl önemli nokta, Türkiye'nin işlevsel bir insansız hava aracı (İHA) üretmiş olması değil. Birçok ülke bunu yaptı. Önemli olan, kabiliyet, maliyet etkinliği ve sahadaki operasyonel başarının birleşimidir. Türk İHA'ları gerçek muharebe şartlarında benzer performans sunan Amerikan muadillerinden çok daha düşük bir maliyete sahip. Bir Amerikan MQ-9 Reaper İHA'sı yaklaşık 30 milyon dolar tutarken, bir Türk Bayraktar TB2'nin maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar" diye konuştu.

"20 SENE ÖNCE BUNLAR HAYAL DAHİ EDİLEMEZDİ"

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi gemisi TCG Anadolu'nun da özellikle dikkat çekici olduğunu ifade eden Jeffrey Sachs, "Türkiye, 20 sene önce böyle bir gemi inşa etmeyi hayal dahi edemezdi. Şimdi ise deniz araçları konusundaki uzmanlığını başka ülkelere ihraç ediyor" diye konuştu. Sachs, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısında etkili olan diğer faktörlerin rekabetçi bir yerli savunma sanayi ekosistemi oluşturulması ve ihracat başarısının yeni gelişmeleri finanse etmek için kullanılması olarak sıraladı.

ABD'li ekonomistten Türk savunma sanayisine övgü dolu sözler! Yunanistan'la ilgili sözleri dikkat çekti: "NATO tarihinde görülmedi"

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ NATO İÇİNDEKİ HİYERARŞİYİ BOZUYOR"

Bu durumun Türkiye'nin askeri gücünün çok ötesinde etkileri olduğunu ifade eden Jeffrey Sachs, "NATO, belirli bir teknolojik hiyerarşi üzerine kurulmuştu. ABD en gelişmiş sistemleri sağlıyor, İngiltere, Fransa ve Almanya da sofistike kabiliyetler sunuyordu. Diğer üyeler, lider ülkelerden teknoloji satın alan tüketicilerdi. Bu hiyerarşi, siyasi hiyerarşiyi de pekiştiriyordu. Gelişmiş teknolojiye sahip ülkelerin ittifak kararlarında daha fazla etkisi vardı. Fakat Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi, bu hiyerarşiyi bozuyor. Artık diğer NATO üyelerinden teknoloji transferlerine bağımlı değiller. Bazı alanlarda, özellikle İHA'larda çoğu NATO müttefikinin önündeler" şeklinde konuştu.

ABD'li ekonomistten Türk savunma sanayisine övgü dolu sözler! Yunanistan'la ilgili sözleri dikkat çekti: "NATO tarihinde görülmedi"

"TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK, DIŞ POLİTİKA BAĞIMSIZLIĞINI MÜMKÜN KILIYOR"

Türkiye'nin diğer NATO üyelerinin karşı çıktığı Suriye operasyonlarında yerli ekipman kullandığını ve Avrupa ülkeleri siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle silah satışlarını kısıtladığında Türkiye'yi kısıtlayamadıklarını vurgulayan Sachs, "Bu teknolojik bağımsızlık, dış politika bağımsızlığını mümkün kılıyor ve bu da bazı NATO müttefiklerini ciddi bir şekilde rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

"NATO TARİHİNDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR GELİŞME"

Jeffrey Sachs, "Washington ve Avrupa başkentlerindeki endişe, Türkiye'nin NATO içinde bağımsız bir askeri-teknolojik güç kutbu haline gelmesi, kendi çıkarlarını, kendi kabiliyetleriyle ve her zaman ittifakın genel hedefleriyle örtüşmeyen bir şekilde takip etmesidir. Bu, NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir gelişmedir. Hiçbir NATO üyesi, ittifak dahilindeyken savunma sanayisinde bu düzeyde bağımsızlığa ulaşmamıştır. Bu durum, ittifak yapılarının başa çıkmak üzere tasarlanmadığı gerilimlere neden oluyor" dedi.

ABD'li ekonomistten Türk savunma sanayisine övgü dolu sözler! Yunanistan'la ilgili sözleri dikkat çekti: "NATO tarihinde görülmedi"

"YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ ENDİŞEYLE İZLİYOR"

Jeffrey Sachs, "Yunanistan, Türkiye'nin savunmadaki gelişmesini endişeyle izliyor. Ege'de askeri denge değişiyor. Yunan savunma planlamacıları, Türkiye'nin gelişmiş sistemleri yerli olarak üretebildiği, Yunanistan'ın ise her şeyi ithal etmek zorunda olduğu gerçeğiyle karşı karşıya. Bu da sürdürülebilirlik ve maliyet sorunlarına yol açıyor. Körfez'deki Arap devletleri geleneksel olarak Amerikan ve Avrupa silahlarına dayanıyordu. Şimdi Türk İHA'ları ve potansiyel olarak diğer sistemleri satın alıyorlar. Bu, Türkiye'nin daha önce marjinal olduğu bölgede etki oluşturuyor. Karadeniz de değişti. Türkiye, Boğazlar üzerinden erişimi kontrol ediyor ve artık yerli deniz ve İHA kabiliyetleriyle bu stratejik su yolunda baskın bir güç" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milli savaş uçağı ANKA-III otopilot sınavını geçti: TUSAŞ duyurdu

"SON DERECE SEÇKİN BİR ÜLKE GRUBUNA SOKACAK"

Türkiye'nin savunma sanayi yükselişinin bitmediğini ve hızlandığını ifade eden Sachs, beşinci nesil savaş uçağı KAAN programının son derece iddialı olduğunu söyledi. Modern savaş uçaklarını başarıyla geliştirebilen ülke sayısı çok az olduğuna dikkat çeken Sachs, "Teknik zorluklar muazzamdır. Ancak Türkiye, milyarlarca yatırım yapmaya ve ilerleme kaydetmeye kararlı" dedi. Sachs, bu gelişmenin Türkiye'yi yerli gelişmiş muharebe uçağı üretebilen son derece seçkin bir ülke grubuna sokacağını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimin, silah satın alırken ABD, Avrupa, Rus ya da Çin'in siyasi nüfuzuna boyun eğmek istemeyen ülkeler için bir seçenek sunduğuna dikkat çeken ABD'li ekonomist, bu durumun NATO'yu da daha önce karşılaşmadığı sorunlarla yüz yüze bıraktığını savundu. Jeffrey Sachs, "Türkiye'nin ABD'nin izole etmek istediği ülkelere sistem ihraç edebileceği bir ortamda, teknoloji paylaşımını nasıl yönetirsiniz? Bölgesel güçler, yeni bir gerçeklikle karşı karşıya. Türkiye, sadece diplomatik ya da ekonomik olarak değil, yerli kabiliyetlerle askeri açıdan da caydırıcı ve ambargolar ya da yaptırımlarla önü kesilemeyecek bir güce sahip" ifadelerini kullandı.

ABD'li ekonomistten Türk savunma sanayisine övgü dolu sözler! Yunanistan'la ilgili sözleri dikkat çekti: "NATO tarihinde görülmedi"

"SON 20 YILIN EN ÖNEMLİ GELİŞMELERİNDEN BİRİ"

Türkiye'nin NATO'yu şaşırtan bir ilerleme ortaya koyduğunu ve savunma sanayine yatırım yapıldığı bilinmesine rağmen böylesi bir hız ve başarının beklentileri aştığını ifade eden Sachs, "Türkiye yabancı askeri tedarikçilere bağımlılıktan kurtulmayı hedefledi ve büyük ölçüde başardı. Ancak bunu başarmakla kalmadı. Kendi başına önemli bir askeri sanayi gücü haline geldi. İşte ilerleme bu. Bu bir sıçrama. Bu yüzden NATO uyum sağlıyor. Bölgesel güçler yeniden hesap yapıyor ve küresel savunma pazarları değişiyor. Türkiye'nin savunma sanayi devrimi, son 20 yılın en önemli askeri teknolojik gelişmelerinden biridir" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milli uçakların "kalbi" yerlileştiriliyor: KAAN ve HÜRJET için kritik adım! Ambargolara cevap
SAR 127 MT Altay Tankı’nın gücüne güç katıyor
Türkiye gökyüzünü Çelik Kubbe ile koruyor! Hisar ve Korkut'un itici gücü
ETİKETLER
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.