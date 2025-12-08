Menü Kapat
SON DAKİKA!
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Milli savaş uçağı ANKA-III otopilot sınavını geçti: TUSAŞ duyurdu

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen milli insansız savaş uçağı ANKA-III, 46'ncı otopilot testlerini başarıyla tamamlayarak geliştirme sürecinde dev bir adım daha attı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 13:47

tarafından geliştirilen ANKA-III, sistem doğrulama testleri kapsamında 46'ncı sortisini gerçekleştirdi. Milli insansız savaş uçağı, bu uçuş sırasında kritik otopilot testlerini başarıyla sonuçlandırdı. Araç, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha aşmış oldu.

İlk motor çalıştırmasını 2023 yılında yapan ve 28 Aralık tarihinde gökyüzü ile ilk buluşmasını gerçekleştiren ANKA-III, 46'ncı sortisini gerçekleştirdi ve uçuşta kritik bir eşiği aştı.

"ANKA-III, TUSAŞ'IN MÜHENDİSLİK KABİLİYETİNİ TEMSİL EDİYOR"

250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yüksek gayretleri ile çok kısa süre içerisinde fikirden ilk uçuşa ulaşan ANKA-III bugün gerçekleştirdiği 46'ncı sortisinde kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı.

Milli savaş uçağı ANKA-III otopilot sınavını geçti: TUSAŞ duyurdu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA-III’ün uçuşana dair videolar sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"ANKA-III, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-III, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı. Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla ANKA-III, TUSAŞ’ın mühendislik kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor."

ETİKETLER
#tusaş
#insansız hava aracı
#milli teknoloji hamlesi
#Anka-iii
#Otopilot
#Uçuş Testi
#Savunma Teknolojileri
