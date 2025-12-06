Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Savunma Sanayii ihracatında rekor: İlk 11 ayda 7,4 milyar dolara ulaşıldı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki savunma sanayisi tesislerini ziyaret etti. Görgün, "İlk 11 ayda 7,4 milyar dolarla ihracat rekorunu kırdık. Aralık ayıyla birlikte bu rakamın 8,5 milyar doları geçmesini bekliyoruz" dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 12:31

Cumhurbaşkanlığı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün beraberindeki heyetle ARCA Savunma Sanayi ve GOLDFORCE Makine ve Kimya tesislerine ziyarette bulundu. ARCA Savunma Sanayi'ye ait mühimmat ve roket üretim tesislerinde yapılan incelemede, topçu mühimmatı üretimi, patlayıcı dolum hatları, barut ve kompozit yakıt üretim alanları, x-ray çekim alanı, laboratuvarlar ve boyahaneler gezildi.

Savunma Sanayii ihracatında rekor: İlk 11 ayda 7,4 milyar dolara ulaşıldı!

Daha sonra GOLDFORCE Makine ve Kimya Sanayi tesislerine geçen heyet, burada da küresel barut ve nitroselüloz üretim tesislerinde inceleme yaptı.

Görgün, buradaki konuşmasında, "Üretmeye, geliştirmeye, sanayicilerimizle, özel sektörümüzle, hem büyük hem KOBİ şirketlerimizle, onların ihtiyaçları, onların üretim tesislerinde onlarla birlikte olarak, onların ihtiyaçlarını ön alıcı ve kapsayıcı bir şekilde çözümlemek adına geniş bir takımla, Savunma Sanayii Başkanlığındaki geniş bir ekiple bugün buradayız." ifadesini kullandı.

Savunma Sanayii ihracatında rekor: İlk 11 ayda 7,4 milyar dolara ulaşıldı!

Görgün, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin özellikle özel sektörün dinamikliği, çevikliği, aldığı sorumlulukları hızlıca yerine getirmiş olması, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişleme potansiyeliyle birlikte geniş bir ufuk ve vizyonla, Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla hareket edip, kendi sorumluluklarını üzerine alıp yatırımlarını yapan, üretimlerini yapan bu şirketler, ülkemiz için çok büyük değer. Bugün içinde bulunduğumuz organize sanayi bölgesi alanında biri 1,5 milyon metrekare, diğeri 1,6 milyon metrekareye kurulu mühimmat ve barut üretim tesislerini ziyaret ettik."

Şirketlerin vızır vızır çalıştığını belirten Görgün, "Ülkemizin ihtiyacını karşılamakla birlikte da yapan bu şirketlerimiz, ülke ekonomimize katkı sağlıyorlar. Özellikle üretim tesislerinde veri analitiği, kestirimci bakım ve yapay zekanın kullanılabileceği her alanda fırsatları değerlendiren ve geliştiren bir yaklaşımla üretime katkı sağladıklarını görmek ayrı memnuniyet vericiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Sanayii ihracatında rekor: İlk 11 ayda 7,4 milyar dolara ulaşıldı!

Görgün, 2025 yılının 11 ayında ulaşılan ihracat tutarının geçen yılın tamamında ulaşılan tutarı geride bıraktığını belirterek, "İlk 11 ayda 7,4 milyar dolarla ihracat rekorunu kırdık. Aralık ayıyla birlikte bu rakamın 8,5 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Türkiye'de savunma sanayisine katkı sunan şehir sayısı 50'yi aştı. 3 bin 500'ü aşkın firmamızın özel sektör ağırlıklı olması ayrı bir zenginlik. Çorum ilimizde Savunma Sanayii Başkanlığının Yetenek Envanteri programı kapsamında 14 güzide şirketimiz görev alıyor. Yapacaklarımız yaptıklarımızdan daha fazla." ifadesini kullandı.

#savunma sanayii
#ihracat
#Arca
#Goldforce
#Mühimmat Üretimi
#Barut Üretimi
#Savunma Teknolojileri
