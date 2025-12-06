İslam Memiş gram altın için son fırsatı açıkladı: Büyük kırılma geliyor

Gümüşün şampiyon olduğunu belirten Memiş, "2025 yılının şampiyonu Gümüş oldu mu? oldu, bizim için konu kapanmıştır. ben gümüşün ons tarafında bekleme taraftarıyım. Gümüşün gram fiyatındaki pozisyonlarım biliyorsunuz 63–68 lira aralığında kapanmıştı. O seviyelerden alım yapanlar yine beklemeli. Neden? Çünkü 2026 yılındaki stratejimizde bir değişiklik yok. 3 haneli bir rakam yani 120 lira yıllık bazda. Bu 5 ayda olur, 6 ay, 10 ayda olur, 11 ayda olur bilemem. Yıllık pozisyona bakıyoruz. Uzun vadeli bir yatırımcıyız. O yüzden yıllık bazdaki elimizdeki gümüşlerimizi satmak gibi bir durum söz konusu değil. Peki şöyle bir soru da aklınıza gelebilir" dedi.