İslam Memiş gram altın için son fırsatı açıkladı: Büyük kırılma geliyor

İhtiyaç kredisi kullanımında en düşük faiz için uygun zamanı söyleyen Finans Analisti İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı yayında altın fiyatları, dolar ve Euro kuru, faiz kararı ve enflasyon hakkında çok kritik bilgiler paylaştı.
Borsa İstanbul 100 endeksi yine 11.000 000 puan seviyesinin altına sarktığını belirten Memiş, teknik olarak takip edeceği bant aralığının aşağıda 10.800, yukarıda 11.200 puan seviyesi olduğunu söyledi.
Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında görüş bildiren Memiş, "Ayın 11'inde Perşembe günü saat 14.00'te para politikası kurulu toplanacak. Faiz kararını açıklayacak. Buradaki faiz kararı ile birlikte borsada bir hareketlenme olacak mı? Ve yılı 11.000 puan seviyesinin üzerinde tamamlayacağız mı? Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra fotoğraf biraz daha netleşecek" dedi.
Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlı bir faiz indirimi yapacağını öngördü.
Enflasyon rakamlarının beklentinin altında 0,87 olarak açıklandığını hatırlatan Memiş, "Tabii bu enflasyon rakamlarıyla birlikte ev ve iş yeri kiralarının zamları da bir noktada belli olmuş oldu. %35.91 civarında bir yeni kontrat yapacak olan arkadaşlarımızın yıllık enflasyon karşısında %35.91 civarından kira zammı oranı yapabilecekler" diyerek ev sahibi ve kiracıları uyardı.
İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler iin de kritik bilgiler paylaşan Memiş, "Peki en çok merak edilen şu. Ben bankadan kredi kullanacağım, ev kredisi kullanacağım, ihtiyaç kredisi kullanacağım vesaire. Bu faiz oranları geriler mi? Kredi muslukları açılır mı? gibi sorular çok geldi arkadaşlarımızdan. Evet, bankaların faiz oranlarına mutlaka yansıyacak. 100.000 liraya kadar bankalar sıfır oranlı işte müşterilerine kredi tanımlayabiliyorlar. Çeşitli kampanyalar yapabiliyorlar" diyerek tüketicileri bilgilendirdi.
Memiş, Ocak ayı itibarıyla yani 2026 yılının ilk çeyreğinde esnaf için bir nefes kredisinin gelebileceğini belirtti.
Piyasalar hakkında kritik ipuçları veren Memiş, "Dolar stabil. 42 L 511 kuruş seviyesinde. Burada yorumlanacak çok bir şey yok. Stabil bir şekilde yoluna devam ediyor. Dolar mı euro mu sorusunun cevabını da yine euro olarak vermeye devam ediyoruz" dedi.
Altın fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin yatırımcıları uyaran Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4234 dolar seviyesinde yine tepki alımıyla haftayı tamamlıyor. Malum 4194 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Tekrar hızlı bir toparlanma oldu. Ama haftalık baza baktığımız zaman da ons tarafında 4180 hatta 4173 dolar seviyesine kadar gerileyen bir trend gördük" diyerek alımların devam ettiğini açıkladı.
Ons altının 4160- 4260 dolar aralığında oyalanmaya devam edeceğini belirten Memiş, "Ne zamana kadar? Önümüzdeki hafta ayın 10'unda Amerika Merkez Bankası Fed'in yani 10 Aralık Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Faiz kararına kadar 4160 4260 dolar aralığında oyalanacak" diyerek altın yatırımcısını uyardı.
Ons altın için "Ben burada 4.000 dolar seviyesinin üzerinde ons altın almayacağım. Tartışmaya kapalı. Bu benim kişisel kararım. O yüzden 4.000 dolar seviyesi üzerindeki hiçbir rakam bana uymaz ons altın tarafında" diyen Memiş, kişisel tercihini belirtti.
Yeniden alım seviyesi hakkında bilgi veren uzman isim, "4.000 dolar seviyesinin altında sarkmalarda 3.800 dolar destek seviyesi var. 3800 4.000 dolar aralığında kademeli alım yapabilirim ama bugün o gün değil" dedi.
Türk yatırımcının özellikle merakını cezbeden gram altın için yorum yapan Memiş, "Gram altın TL fiyatı şu an Kapalı Çarşı tarafında yani fiziki altın tarafında. 5848 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatı 5.800 L seviyesinin altına geriledi" diyerek analizde bulundu.
Gram altın tarafında artık 5.800 lira seviyesinin altında sarkmalar olduğunu belirten Memiş, "Tekrar 5800 lira seviyesinin altına sarktığı zaman bir alım fırsatı olarak görür müyüm? Evet" dedi.
Altın için uzun vadede yükseliş yönlü beklentisinin devam ettiğini belirten Memiş, ons altın ve gram altının ayrı değerlendirilmesini söyledi.
Evet bu hafta yine gümüşün ons ve gram fiyatı çok konuşuldu. Neden? Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi 80 lira seviyesinin üzeri tekrar bu hafta görüldü. Şu anda gümüşün gram fiyatı 79 L 26 kuruş seviyesinde. Neden bu kadar yükseldi? Altın gümüş rasyosu 72 seviyesinin altında sarkmıştı. Oradan müthiş bir destek geldi gümüş tarafına.
Gümüşün şampiyon olduğunu belirten Memiş, "2025 yılının şampiyonu Gümüş oldu mu? oldu, bizim için konu kapanmıştır. ben gümüşün ons tarafında bekleme taraftarıyım. Gümüşün gram fiyatındaki pozisyonlarım biliyorsunuz 63–68 lira aralığında kapanmıştı. O seviyelerden alım yapanlar yine beklemeli. Neden? Çünkü 2026 yılındaki stratejimizde bir değişiklik yok. 3 haneli bir rakam yani 120 lira yıllık bazda. Bu 5 ayda olur, 6 ay, 10 ayda olur, 11 ayda olur bilemem. Yıllık pozisyona bakıyoruz. Uzun vadeli bir yatırımcıyız. O yüzden yıllık bazdaki elimizdeki gümüşlerimizi satmak gibi bir durum söz konusu değil. Peki şöyle bir soru da aklınıza gelebilir" dedi.