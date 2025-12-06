JUICE JACKING NASIL ÇALIŞIR? GÖRÜNMEZ VERİ HIRSIZLIĞI

Juice Jacking saldırısı, kurbanın hiçbir şey fark etmemesi üzerine kuruludur. Siz telefonunuzu USB portuna takarsınız ve ekranda şarj ibaresini görürsünüz. Her şey normal görünür. Ancak arka planda, USB kablosunun veri pinleri üzerinden sessiz bir iletişim başlar. Saldırganlar, şarj istasyonunun donanımını değiştirerek veya yazılımını manipüle ederek, bağlı cihazın kilidini aşmaya çalışır. Eğer telefonunuzda "Bu bilgisiyara güvenilsin mi?" uyarısı çıkarsa ve siz dalgınlıkla "Evet" veya "Güven" derseniz, kapıları sonuna kadar açmış olursunuz. Ancak daha gelişmiş saldırı yöntemlerinde, bu uyarı bile ekrana gelmeden, güvenlik açıklarından faydalanılarak veriler sızdırılabilir. Bu işlem saniyeler içinde gerçekleşir. Telefonunuzun tam yedeği, rehberiniz, özel fotoğraflarınız, e-postalarınız ve hatta bankacılık uygulamalarınızın giriş bilgileri saldırganın sunucusuna kopyalanabilir. Daha da kötüsü, saldırganlar cihazınıza fidye yazılımı (ransomware) veya casus yazılım (keylogger) yükleyerek, siz oradan ayrıldıktan sonra bile telefonunuzu izlemeye devam edebilir.