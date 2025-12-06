Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın, borsa, döviz... En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1 yükselişle 11.007 puandan kapattı. Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 1,21 artışla 5.788 liraya, çeyrek altın 9.695 liraya, cumhuriyet altını 39.030 liraya çıktı. Dolar/TL yüzde 0,07 yükselerek 42,51’e, avro/TL ise yüzde 0,71 artarak 49,58’e ulaştı. Yatırım fonları haftanın şampiyonu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 10:12

'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1, altının gram fiyatı yüzde 1,21, avro/TL yüzde 0,71 ve dolar/TL yüzde 0,07 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 10.870,07 puanı ve en yüksek 11.201,69 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1 üzerinde, 11.007,37 puandan tamamladı.

Altın, borsa, döviz... En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artışla 5 bin 788 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,20 yükselişle 39 bin 30 liraya çıktı.

Altın, borsa, döviz... En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Geçen hafta sonu 9 bin 579 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,21 artarak 9 bin 695 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 artarak 42,5150 liraya, avro ise yüzde 0,71 yükselerek 49,5840 liraya çıktı.

bu hafta yüzde 1,21, emeklilik fonları yüzde 0,86 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,77 ile "fon sepeti" fonları oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş altın için rekor tarihini açıkladı: Gram altın 8 bin lirayı geçecek
Altın için çok çarpıcı 2026 tahmini! Levent Yılmaz rekor rakamı verdi
ETİKETLER
#altın fiyatları
#borsa istanbul
#yatırım fonları
#Dolar/tl
#Avro/tl
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.