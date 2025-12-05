Altın için çok çarpıcı 2026 tahmini! Levent Yılmaz rekor rakamı verdi

10 BİN DOLAR İMKANSIZ DEĞİL

Uluslararası finans kuruluşlarının 2026 için açıkladığı yüksek tahminleri değerlendiren Yılmaz, jeopolitik riskler nedeniyle bu rakamların tamamen uzak olmadığını ifade ederek, "2026 için ons başına 8 bin dolar, 7 bin dolar, 10 bin dolar gibi rakamlar telaffuz edilmişti. Biraz iddialı olmakla birlikte dünyadaki jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarının etkisiyle çok da olmayacak rakamlar değil" dedi.

