Altın için çok çarpıcı 2026 tahmini! Levent Yılmaz rekor rakamı verdi

Altın fiyatları yeniden yükselme ivmesine girdi. Uzmanlar 2026 yılında altın fiyatlarının rekor kıracağını söylüyor. Peki yeni tarihi zirve ne zaman görülecek? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz katıldığı bir televizyon yayınında altın için kritik öngörülerde bulundu.
Yılmaz, altının klasik bir güvenli liman olduğunu hatırlatarak fiziki altın talebine ilişkin "Normal koşullarda fiziki altın talebini çok sevmeyiz. Çünkü fiziki altın, yastık altı altına dönüşen ve ekonominin içerisinde istatistiksel olarak görünmeyen bir varlık" dedi.
Altın talebinin yalnızca fiziki ihtiyaçtan değil, küresel risklerden de beslendiğini belirten Yılmaz, "Bunların başında siyasi belirsizlikler geliyor. Şu anda Trump gibi belirsizlikleri seven ve bu belirsizlikler üzerinden kaotik konuşmalarla politika yapmaya çalışan bir Amerikan Başkanı var" diyerek ekledi.
Merkez bankalarının da güvenli limana yöneldiğini söyleyen Yılmaz, rezerv tercihlerinin altın fiyatlarını yukarı ittiğini vurguladı. Uzman isim, "Dünyadaki merkez bankaları da bu tarz volatilitelerden kendilerini koruyabilmek için ve rezervlerinin bir kısmını dolar dışında bir varlıkta tutmak için altına yöneliyor" diyerek durumu analiz etti.
Altındaki hareketin yalnızca fiziki talep kaynaklı olmadığını belirten Yılmaz, dijital altın kontratlarının etkisine dikkat çekerek "Altının fiziki satış fiyatına endeksli dijital kontratlar devreye giriyor. ETF dediğimiz fonlar fiyatları çok hızlı dalgalandırabiliyor" diyerek Dünya Altın Konseyi’nin son raporlarına göre altın ETF’lerinde ciddi bir talep olduğunun görüldüğünü belirtti.
Uluslararası finans kuruluşlarının 2026 için açıkladığı yüksek tahminleri değerlendiren Yılmaz, jeopolitik riskler nedeniyle bu rakamların tamamen uzak olmadığını ifade ederek, "2026 için ons başına 8 bin dolar, 7 bin dolar, 10 bin dolar gibi rakamlar telaffuz edilmişti. Biraz iddialı olmakla birlikte dünyadaki jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarının etkisiyle çok da olmayacak rakamlar değil" dedi.
Altın için net bir seviye vermenin güç olduğunu vurgulayan akademisyen, "Altın ons fiyatı 2026 yılında yukarı yönlü hareket edecektir diyebiliriz. Ama bir seviye belirtmek mümkün değil. Çünkü o seviyeyi belirleyen, ekonomiyi etkileyen ekonomi dışı faktörler var" diyerek altın yatırımcılarını uyardı.
Fed’in faiz indirim döngüsünün altın lehine olduğuna işaret eden Yılmaz, "Fed’in faiz indirimlerine devam etmesi dolar endeksini aşağı çekiyor. Dolar endeksi geriledikçe altın fiyatı yükseliyor. Fed indirimlere devam ederse altındaki yükseliş de sürecek" dedi.
Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık toplantısında beklenen faiz indirimiyle ilgili "Kasım ayı enflasyonunun düşük gelmesiyle faiz indirimi beklentisi güçlendi. Önce 100 baz puan konuşuluyordu, şimdi 150–200 baz puan dillendiriliyor. Ben daha ihtiyatlı bir adımla 150 baz puanlık bir indirimin gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Ocak–Şubat ayları kronik olarak yüksek enflasyon dönemleri. Merkez Bankası bu verileri görmek isteyebilir" diyerek Türk yatırımcılara bilgi verdi.