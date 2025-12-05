Menü Kapat
Warner Bros satıldı mı? Netflix’ten 82,7 milyar dolarlık anlaşma

Netflix, Warner Bros.’u 82,7 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın almak için adım attı. İşlemin 12 ya da 18 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Warner Bros satıldı mı? Netflix’ten 82,7 milyar dolarlık anlaşma
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 16:29

, ABD merkezli devini Warner Bros.'u toplam 82,7 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden satın almak için mutabakata vardığını duyurdu. İşlemin öz sermaye değeri 72 milyar dolar olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre anlaşma, hem Netflix hem de Warner Bros. Discovery (WBD) yönetim kurulları tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Warner Bros satıldı mı? Netflix’ten 82,7 milyar dolarlık anlaşma

Satın almanın, WBD’nin Discovery Global biriminin yeni bir şirkete ayrılma sürecinin sonuçlanmasının ardından gerçekleşeceği ve bu ayrışmanın 3. çeyrekte tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

Anlaşma kapsamında her WBD hissedarı, hisse başına 23,25 dolar nakit ve 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi elde edecek. Böylece toplam işlem bedeli hisse başına 27,75 dolara denk geliyor.

Warner Bros satıldı mı? Netflix’ten 82,7 milyar dolarlık anlaşma

Netflix, satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Warner Bros.'un mevcut operasyonlarını sürdüreceğini bildirdi.

Şirket ayrıca, entegrasyonun üçüncü yılından itibaren yıllık en az 2-3 milyar dolar maliyet tasarrufu sağlamayı planlıyor.

İşlemin, ikinci yıldan itibaren Netflix'in GAAP hisse başı kârına olumlu katkı yapması öngörülüyor. Satın almanın tamamlanma sürecinin 12 ila 18 ay arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

