Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Beşiktaş rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin gerçekleştirilmesiyle birlikte Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi grupta yer aldığı netleşti.

Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakipleri kim oldu, maçları ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer aldı. Siyah-beyazlılar C Grubu karşılaşmaları kapsamında 4 maç oynayacak. Bu maçların ikisini evinde, ikisinde ise deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda yer alan takımların tamamı ise şöyle:

C Grubu

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor

Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM?

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması maçları kapsamında Fenerbahçe, Keçiörengücü, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk hafta maçları kapsamında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 23-24-25 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmanın net tarihi ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak.

Beşiktaş'ın bütün Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarının tarihleri ise şöyle: