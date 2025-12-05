Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Beşiktaş rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası grubu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bugün Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin sonucunda Beşiktaş grup aşamasının ilk maçında Fenerbahçe ile eşleşti. Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakipleri kim oldu, maçları ne zaman sorularının cevapları merak ediliyor.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Beşiktaş rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?
'nda grup aşamasının kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin gerçekleştirilmesiyle birlikte 'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi grupta yer aldığı netleşti.

Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakipleri kim oldu, maçları ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBU

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 'nda yer aldı. Siyah-beyazlılar C Grubu karşılaşmaları kapsamında 4 maç oynayacak. Bu maçların ikisini evinde, ikisinde ise deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda yer alan takımların tamamı ise şöyle:

C Grubu

  • Fenerbahçe
  • Beşiktaş
  • Çaykur Rizespor
  • Gaziantep FK
  • Kocaelispor
  • Erzurumspor
  • Keçiörengücü
  • Beyoğlu Yeni Çarşı
BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM?

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM?

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması maçları kapsamında , , ve ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk hafta maçları kapsamında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 23-24-25 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmanın net tarihi ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak.

Beşiktaş'ın bütün Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarının tarihleri ise şöyle:

  • 23-24-25 Aralık 2025 | Fenerbahçe - Beşiktaş
  • 13-14-15 Ocak 2026 | Beşiktaş - Keçiörengücü
  • 2-3-4 Şubat 2026 | Kocaelispor - Beşiktaş
  • 2-3-4 Mart 2026 | Beşiktaş - Çaykur Rizespor
