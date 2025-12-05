Trump’ın gözdesi Hassett’ten dikkat çeken faiz çıkışı

Fed’in bir sonraki başkanı olarak adı geçen Kevin Hassett, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin gelecek hafta yapacağı toplantıya ilişkin oldukça net bir mesaj verdi. Şu anda Beyaz Saray’da Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak görev yapan Hassett, Fox News’e yaptığı değerlendirmede, FOMC’nin 25 baz puanlık bir indirime gitmesinin olası göründüğünü söyledi.

Hassett, son dönemde Fed yöneticilerinin yaptığı açıklamaların da gevşeme sinyali verdiğini hatırlatarak, “Bence indirmeliyiz ve muhtemelen indireceğiz. 25 baz puan civarında bir konsensüs varsa, ki öyle görünüyor, o zaman kabul ederim” dedi. Uzun vadede daha düşük faiz seviyelerine ulaşılması gerektiğini de ekledi.

ADAYLIK SORUSUNA TEMKİNLİ YANIT

Fed başkanı olması halinde kaç kez faiz indirebileceğine yönelik soruları ise dikkatli bir üslupla geçiştirdi. Hassett’e göre bir Fed başkanının en önemli görevi, verilere duyarlı kalmak ve alınan her kararın enflasyon ile istihdam üzerindeki etkisini titizlikle değerlendirmek.

“Başkanın düşündüğü birkaç aday var. Bazı harika insanlarla aynı listede yer almaktan onur duyuyorum” diyerek adaylık sürecine dair daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

TRUMP’IN ÖVGÜLERİ ADAYLIK İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında Fed başkanlığı için seçimini yaptığını ancak resmi açıklamanın 2026’da geleceğini duyurmuştu. Son günlerde Hassett’e yönelik açık övgüleri ise dengeleri iyice değiştirmiş durumda.

Trump, salı günü düzenlenen bir etkinlikte Hassett’e gönderme yaparak, “Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Size söyleyebileceğim tek şey, onun saygın bir kişi olduğu” ifadelerini kullandı. Bu sözler, kulislerde Hassett’in ismini bir adım daha öne taşıdı.