Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Trump’ın gözdesi Hassett’ten dikkat çeken faiz çıkışı

Fed başkan adayları arasında adı öne çıkan Kevin Hassett, FOMC’nin gelecek hafta faiz indirmesi gerektiğini söyleyerek 25 baz puanlık gevşemenin güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump’ın gözdesi Hassett’ten dikkat çeken faiz çıkışı
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 15:58

’in bir sonraki başkanı olarak adı geçen Kevin Hassett, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin gelecek hafta yapacağı toplantıya ilişkin oldukça net bir mesaj verdi. Şu anda Beyaz Saray’da Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak görev yapan Hassett, Fox News’e yaptığı değerlendirmede, FOMC’nin 25 baz puanlık bir indirime gitmesinin olası göründüğünü söyledi.

Hassett, son dönemde Fed yöneticilerinin yaptığı açıklamaların da gevşeme sinyali verdiğini hatırlatarak, “Bence indirmeliyiz ve muhtemelen indireceğiz. 25 baz puan civarında bir konsensüs varsa, ki öyle görünüyor, o zaman kabul ederim” dedi. Uzun vadede daha düşük faiz seviyelerine ulaşılması gerektiğini de ekledi.

ADAYLIK SORUSUNA TEMKİNLİ YANIT

Fed başkanı olması halinde kaç kez faiz indirebileceğine yönelik soruları ise dikkatli bir üslupla geçiştirdi. Hassett’e göre bir Fed başkanının en önemli görevi, verilere duyarlı kalmak ve alınan her kararın enflasyon ile istihdam üzerindeki etkisini titizlikle değerlendirmek.

“Başkanın düşündüğü birkaç aday var. Bazı harika insanlarla aynı listede yer almaktan onur duyuyorum” diyerek adaylık sürecine dair daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

TRUMP’IN ÖVGÜLERİ ADAYLIK İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR

ABD Başkanı , hafta başında Fed başkanlığı için seçimini yaptığını ancak resmi açıklamanın 2026’da geleceğini duyurmuştu. Son günlerde Hassett’e yönelik açık övgüleri ise dengeleri iyice değiştirmiş durumda.

Trump, salı günü düzenlenen bir etkinlikte Hassett’e gönderme yaparak, “Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Size söyleyebileceğim tek şey, onun saygın bir kişi olduğu” ifadelerini kullandı. Bu sözler, kulislerde Hassett’in ismini bir adım daha öne taşıdı.

ETİKETLER
#fed
#donald trump
#faiz indirimi
#Kevin Hassett
#Ulusal Ekonomi Konseyi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.