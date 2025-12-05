Netflix, Warner Bros. Discovery'yi 82,7 milyar dolara satın aldı

Yayıncılık dünyasının öncüsü Netflix, Hollywood’un en köklü ve değerli varlıklarından biri olan Warner Bros. Discovery’nin televizyon ve film stüdyoları ile yayın bölümünü bünyesine katmak üzere 72 milyar dolarlık dev bir anlaşmaya vardı.

Reuters'in haberine göre, cuma günü resmiyet kazanan anlaşma, haftalar süren kıyasıya bir rekabetin ardından geldi. Netflix, Paramount Skydance’in kablolu yayın varlıklarını da kapsayan ve hisse başına yaklaşık 24 dolar seviyesinde kalan teklifini, sunduğu yaklaşık 28 dolarlık teklifle geride bırakarak sürecin kazananı oldu.

Perşembe günü kapanışta 24,5 dolardan işlem gören Warner Bros. Discovery hisseleri, şirkete 61 milyar dolarlık bir piyasa değeri biçiyordu.

MEDYA DÜNYASINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

"Game of Thrones", "DC Comics" ve "Harry Potter" gibi efsanevi serilerin sahibi olan şirketin satın alınması, bugüne kadar büyük satın almalar yapmadan ve devasa bir içerik kütüphanesi olmadan hakimiyet kuran Netflix’in elini önemli ölçüde güçlendiriyor. Söz konusu hamle, Walt Disney ve Ellison ailesi destekli Paramount gibi rakiplere karşı verilen mücadelede güç dengesini yayın devi lehine çeviriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Netflix Eş CEO'su Ted Sarandos, "Birlikte izleyicilere sevdikleri içeriklerden daha fazlasını sunabilir ve gelecek yüzyılın hikaye anlatıcılığını tanımlamaya yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

ANTİTRÖST ENDİŞELERİ VE REKABET İNCELEMESİ

Analistler, Netflix’in şifre paylaşımına yönelik kısıtlamaların başarısının ardından yeni büyüme alanları aradığını ve popüler yapımların uzun vadeli haklarını güvence altına alarak dış stüdyolara olan bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.

Ancak platformun, bünyesinde HBO Max'i barındıran ve yaklaşık 130 milyon aboneye sahip bir rakibi satın alması, Avrupa ve ABD’deki rekabet otoritelerinin (antitröst) sıkı incelemelerini beraberinde getireceğe benziyor. David Ellison liderliğindeki Paramount, hafta başında satış sürecinin şeffaflığını sorgulayan bir mektup kaleme alarak Netflix'e ayrıcalıklı davranıldığını iddia etmişti.

Netflix ise HBO Max ile birleşecek yayın hizmetinin, tüketiciye daha düşük maliyetli paketler sunarak fayda sağlayacağını savunuyor. Ayrıca stüdyonun filmlerinin sinemalarda gösterime girmeye devam edeceği taahhüdü verilerek, sinema sektörünün zarar göreceğine dair korkuların önüne geçilmesi hedefleniyor.

TOPLAM DEĞERLEME 82,7 MİLYAR DOLAR

Anlaşma detaylarına göre Warner Bros. Discovery hissedarları, hisse başına 23,25 dolar nakit ve yaklaşık 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi alacak. Böylece Warner’ın hisse değeri 27,75 dolar olarak belirlenirken, borçlar dahil toplam değerleme 82,7 milyar dolara ulaşıyor.

Söz konusu birleşmenin, Warner Bros. Discovery’nin küresel ağ birimi olan Discovery Global’in ayrı bir halka açık şirket olarak bölünmesinin ardından, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Netflix, anlaşmanın tamamlanmasını takip eden üçüncü yılda yıllık en az 2 ila 3 milyar dolar arasında maliyet tasarrufu sağlamayı öngörüyor.