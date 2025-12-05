Menü Kapat
13°
Editor
Editor
 TGRT Haber

Ersen Dikmen kimdir? Mert Hakan Yandaş adına bahis oynadığı iddia edildi

Ersen Dikmen Mert Hakan Yandaş ile bağlantılı olarak gözaltı kararı verildi. Futbolda bahis soruşturmasının ikinci aşamasında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de yer aldığı 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bunlardan 35'i gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden elde edilen kayıtlar ve PFDK’nın hak mahrumiyeti cezaları doğrultusunda hazırlanan analizler dosyaya eklendi.

Ersen Dikmen kimdir? Mert Hakan Yandaş adına bahis oynadığı iddia edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı kapsamında profesyonel dünyasında çok sayıda isim hakkında kararı çıkarıldı. Savcılık açıklamasında, soruşturmanın ikinci bölümünde elde edilen deliller doğrultusunda futbolcu, ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

Ersen Dikmen kimdir? Mert Hakan Yandaş adına bahis oynadığı iddia edildi

ERSEN DİKMEN KİMDİR?

Soruşturma dosyasında adı geçen Ersen Dikmen, bugün açıklanan ikinci dalga operasyonunda Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ile bağlantılı olarak kayıtlara girdi. Savcılık kaynaklarına göre Mert Hakan Yandaş’ın işlemlerinin kendi adına değil, aracı bir kişi üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi ve bu kişi olarak Ersen Dikmen gösterildi. Bahis oynatma sürecine dair elde edilen veriler, yasal bahis siteleri ve MASAK kayıtları üzerinden incelenerek dosyaya dahil edildi.

Ersen Dikmen kimdir? Mert Hakan Yandaş adına bahis oynadığı iddia edildi

Ersen Dikmen’in kişisel yaşamı ve geçmişiyle ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlıdır. Doğum tarihi, memleketi veya özgeçmişine ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığı için kimliğine dair ayrıntılar soruşturma kapsamında yer alan bilgilerle sınırlı kalmaktadır. Adının savcılık tarafından yayınlanan listede yer alması üzerine kamuoyu tarafından araştırılmaya başlanmış, ancak şu ana kadar resmi kaynaklar dışında ek bir bilgi paylaşılmamıştır.

Ersen Dikmen kimdir? Mert Hakan Yandaş adına bahis oynadığı iddia edildi

BAHİS SORUŞTURMASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın ikinci bölümünde haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 35’i gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında, bu kararların MASAK verileri, açık kaynak araştırmaları ve yasal bahis sitelerinden elde edilen kayıtlar doğrultusunda alındığı belirtildi. Ayrıca PFDK’nın 13 Kasım’daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analizler de deliller arasında yer aldı. Elde edilen verilere göre kendi takımının maçına bahis oynadığı tespit edilen 27 futbolcu için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ersen Dikmen kimdir? Mert Hakan Yandaş adına bahis oynadığı iddia edildi

Listede Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’den birçok futbolcu bulunurken, hakem Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Altayspor yöneticisi Emrah Çelik ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın da aralarında olduğu isimlere yönelik işlemler başlatıldı. Ayrıca Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın başkası üzerinden bahis oynadığı iddiası, Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın maçına bahis oynadığı tespitinin yanı sıra Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasıyla ilgili şike iddiaları kapsamında kulüp yöneticileri Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Şahin Kaya hakkında da gözaltı kararı verildi.

