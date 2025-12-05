Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Fenerbahçe rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Hasan Doğan Millii Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin gerçekleştirilmesinin ardından Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi grupta yer alacağı belli oldu.

Taraftarların gündeminde ise Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakipleri kim olduğu ve maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBU

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler C Grubu maçları kapsamında 4 takım ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu maçların ikisini evinde ve ikisini ise deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertlilerin bulunduğu C Grubu'nda yer alan diğer takımlar ise şöyle:

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor

Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kapsamında 4 takım ile karşı karşıya gelecek. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası rakipleri belli oldu. Açıklanan bilgilere göre sarı-lacivertliler sırayla Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Erzurumspor ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçlarının programları şöyle: