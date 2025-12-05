Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Fenerbahçe rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bugün Ziraat Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe grubu belli oldu. Taraftarlar tarafından ZTK Fenerbahçe rakipleri kim oldu, maçları ne zaman araştırılamaya başlandı.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Fenerbahçe rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Hasan Doğan Millii Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin gerçekleştirilmesinin ardından 'nin 'nda hangi grupta yer alacağı belli oldu.

Taraftarların gündeminde ise Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası rakipleri kim olduğu ve maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Fenerbahçe rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBU

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler C Grubu maçları kapsamında 4 takım ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu maçların ikisini evinde ve ikisini ise deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertlilerin bulunduğu C Grubu'nda yer alan diğer takımlar ise şöyle:

  • Fenerbahçe
  • Beşiktaş
  • Çaykur Rizespor
  • Gaziantep FK
  • Kocaelispor
  • Erzurumspor
  • Keçiörengücü
  • Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Fenerbahçe rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kapsamında 4 takım ile karşı karşıya gelecek. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası rakipleri belli oldu. Açıklanan bilgilere göre sarı-lacivertliler sırayla , Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Erzurumspor ve ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grubu! ZTK Fenerbahçe rakipleri kim oldu, maçları ne zaman?

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçlarının programları şöyle:

  • 23-24-25 Aralık 2025 | Fenerbahçe - Beşiktaş
  • 13-14-15 Ocak 2026 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe
  • 2-3-4 Şubat 2026 | Fenerbahçe - Erzurumspor
  • 2-3-4 Mart 2026 | Gaziantep - Fenerbahçe
