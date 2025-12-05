Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Engelli Adnan ve 2 kardeşi yıllarca kümeste yaşamaya mahkum edildi! Anlatılanlar yürek yaktı: 'Biz gidince...'

Ankara'da babası ölen, annesi tarafından da terk edilen engelli çocuk amcası ve yengesi tarafından kümeste yaşamaya mahkum edilmişti. Engelli çocuk ve 2 kardeşi yaşadıkları zulümden kurtarılırken, komşuları her şeyi tek tek anlattı. Mahalle sakini Suna Niga, "Biz gelirken çocukları içeri alıyordu, biz giderken çocukları atıyordu" ifadelerini kullandı.

'da anne ve babası olmayan engelli Adnan ve kardeşlerinin tavuk kümesinde yaşadıkları ortaya çıktı. Yıllarca amca ve yengesi tarafından kümeste yaşamaya mahkum edilen kardeşlerin içler acısı hali fenomeninin yayımladığı video ile gözler önüne serildi. Mahalledeki bir vatandaş, olayı fark etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Ankara Valiliği'ne ve sosyal medya fenomenine ihbarda bulundu. Fenomenin dün akşam saatlerinde çocukları kümesten çıkarttığı video, sosyal medyada gündem oldu. Yenge ve amcaya çocuklara bakmaları için maaş bağlandığı ancak çiftin çocuklara bakmadığı iddia edildi.

Engelli Adnan ve 2 kardeşi yıllarca kümeste yaşamaya mahkum edildi! Anlatılanlar yürek yaktı: 'Biz gidince...'

"AKŞAMLARI KÜMESE ATIYORLAR"

Sosyal medya fenomenine ve bakanlığa kümeste kalan çocuklar için ihbarda bulunan Volkan Altınışık, engelli Adnan ve iki kardeşinin kümeste kaldığını 28 Kasım'da öğrendiğini belirtti. Ardından Valiliğe ve bakanlığa da haber verdiğini söyleyen Altınışık, aynı zamanda "Ankara Abisi" isimli sosyal medya fenomenine de ihbarda bulunduğunu dile getirdi. Altınışık, "Bu çocuklar burada yatıyor kümes gibi bir yerde. Yengesine maaş bağlamışlar, düzenli olarak her ay maaş veriyorlarmış. Dedim ki ‘Bu kadın buna bakmıyor. Bakıyorum diye sizi kandırıyorlar, yukarıya alıyorlar, sonra akşamları bu kümes gibi yere atıyorlar' diye kendilerine söyledim" şeklinde konuştu.

"PARA ALIP BAKACAĞINI SÖYLÜYOR AMA BAKMIYOR"

Çocuklara mahallelinin yardım ettiğini ama kendilerinin durumu yeni öğrendiğini aktaran Altınışık, "Bu konunun devamlı takipçisiydim. Şimdi soğukta yatıyorlar. Vicdanen dayanamıyordum artık. Yapacağım bir şey yoktu. Ankara Abisi'ni aradım. Ankara Abisi de hemen ilgilendi, videoları attım. Hemen geldiler. Onların da hazır kurulu bir evleri vardı, oraya yerleştirdiler. Ondan sonra Sosyal Hizmetler geldi dün. Çocukları oradan da aldılar. Tabii almaları gerekiyordu. Adnan engelli olduğu için bakıma ihtiyacı vardı. Zaten yengesinin dört tane çocuğu var. Dört kardeş de bunlar. 8 tane çocuğa kadın da bakamaz bir nevi ama para alıp bakacağını söylüyor ama bakmıyor" ifadelerini kullandı.

Engelli Adnan ve 2 kardeşi yıllarca kümeste yaşamaya mahkum edildi! Anlatılanlar yürek yaktı: 'Biz gidince...'

"NE ANNELERİ NE BABALARI VAR"

Kümeste sadece Adnan'ın kalmadığını, diğer kardeşlerinin de orada yaşadığını dile getiren Altınışık, "Şimdi bunların annesi yok, babası yok. Babası Suriye'ye kaçmış, annesi burada başkasıyla evlenmiş. Ben ihbarda bulundum. Artık değerlendirdiler, sağ olsun her kurum ilgilendi, geldiler. İnşallah sıcak bir yuvaları olur. Tek dileğimiz bu. Sadece engelli Adnan kalmıyordu. Adnan'ın kardeşi vardı dedi.

"ÇOCUKLAR YEDİ SENEDİR BURADA KALIYORMUŞ"

Altınışık, ailenin Suriye uyruklu olduğunu anlatarak, "Yenge kendi çocuklarına tabii yukarıda bakıyordu, bunlar burada kalıyordu. İşte karınları aç oluyordu. Yemek getiriyordum, bir şeyler getiriyordum. Çocuklar yedi senedir burada kalıyormuş. Ben buraya yeni geldim, bir sene oldu. Arka taraf yıkılıp bu taraf açılınca ben bunları görmeye başladım bu taraftan. Daha önce görsem daha önce müdahale ederdim ben bu olaya" diye konuştu.

"BİZ GİDİNCE ÇOCUKLARI KÜMESE ATIYOR"

Mahalle sakinlerinden Suna Niga ise, "Üç senedir sağdan soldan yardım getiriyorum çocuklara. Ama yenge bakmıyordu. Yenge alıyordu, kendi çocuklarına giydiriyordu, Adnanlara giydirmiyordu. Biz gelirken çocukları içeri alıyordu, giderken atıyordu, yani öyle oluyordu. Yengeyle amcayı yakaladılar sonra neden atıyor diye" açıklamasında bulundu.

