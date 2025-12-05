Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya'dan barışa yeşil ışık: "Putin'in de katıldığı müzakerelerde ilerleme kaydedildi"

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD ile Ukrayna krizini çözmek için yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Uşakov, görüşmelerin Alaska'da varılan mutabakata göre yürütüldüğünü ve ABD'nin son görüşmeye dair tepkisini beklediklerini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 15:32

Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, 'daki savaş krizinin çözümüne yönelik ile ortaklaşa gerçekleştirilen müzakereleri Rus basınına değerlendirdi.

Uşakov, "Başkanımızın (Rusya Devlet Başkanı ) da katıldığı ana müzakerelerde bence ilerliyoruz. Bu umut verici, ABD ekibiyle çalışmaya devam etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Uşakov, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı 'ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan son görüşmede tüm konuların, Ağustos ayında Alaska'da varılan mutabakatlar temelinde ele alındığını söyledi.

Uşakov ayrıca Moskova'daki son görüşmeye ilişkin ABD'nin tepkisini beklediklerini vurguladı.

Yakın gelecekte Putin ile Trump arasında bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulmasına üzerine Uşakov, "Elbette olabilir" cevabını verdi.

Rusya'dan barışa yeşil ışık: "Putin'in de katıldığı müzakerelerde ilerleme kaydedildi"

"AVRUPALILAR ÇÖZÜME KATKIDA BULUNMUYOR"

Uşakov ayrıca, "Avrupalılar sürekli olarak Rusya için kabul edilemez taleplerde bulunuyor. Avrupalıların, Ukrayna meselelerinde bir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunmadığını söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya-Ukrayna savaşından Çeçenistan'da nasibini aldı! Gökdelene İHA'lı saldırı
Rusya ve Ukrayna için hazırlanan 28 maddelik barış planı belli oldu!
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#donald trump
#abd
#vladimir putin
#barış görüşmeleri
#Diplomacy
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.