Rusya'dan barışa yeşil ışık: "Putin'in de katıldığı müzakerelerde ilerleme kaydedildi"

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna'daki savaş krizinin çözümüne yönelik ABD ile ortaklaşa gerçekleştirilen müzakereleri Rus basınına değerlendirdi.

Uşakov, "Başkanımızın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) da katıldığı ana müzakerelerde bence ilerliyoruz. Bu umut verici, ABD ekibiyle çalışmaya devam etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Uşakov, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan son görüşmede tüm konuların, Ağustos ayında Alaska'da varılan mutabakatlar temelinde ele alındığını söyledi.

Uşakov ayrıca Moskova'daki son görüşmeye ilişkin ABD'nin tepkisini beklediklerini vurguladı.

Yakın gelecekte Putin ile Trump arasında bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulmasına üzerine Uşakov, "Elbette olabilir" cevabını verdi.

"AVRUPALILAR ÇÖZÜME KATKIDA BULUNMUYOR"

Uşakov ayrıca, "Avrupalılar sürekli olarak Rusya için kabul edilemez taleplerde bulunuyor. Avrupalıların, Ukrayna meselelerinde bir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunmadığını söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.